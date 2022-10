Cantagiro 2022, 60 esima edizione: Sul podio per la categoria New Voice tre vincitori ex equo

Un’altra finalissima, dedicata alla categoria “New Voice”, è stata disputata ieri sera al Teatro Comunale di Fiuggi per la 60esima edizione de Il Cantagiro, dove si sono avvicendati sul palco artisti preparati ed anche visibilmente emozionati in vista dell’imminente competizione.

Sul podio quest’anno per la prima volta sono arrivati ex equo tre nomi: Nicole Perini (Friuli Venezia Giulia) con il brano “Margherita”, Federica Nichilò (Lazio) con il brano “Shallow” e Dany (Toscana) con “Je suis malade”. Tre esibizioni che hanno brillato tra tutte per l’interpretazione emozionante che i tre artisti hanno esibito sul palco, tanto da mettere in difficoltà la giuria di esperti nel decretare un unico vincitore.

La serata è stata presentata da Alessandro Cavalieri e Giulia Carla De Carlo, con le incursioni del duo I Lolli formato da Matteo Buselli e Alessandro Pepe che hanno intrattenuto il pubblico con la loro comicità.

Oltre alle esibizioni degli artisti in gara, ci sono stati i momenti di celebrazione per l’anniversario della sessantesima edizione, con altre sorprese ed eventi collaterali; un’iniziativa speciale è l’emissione di un “annullo filatelico” speciale di Poste Italiane realizzato con un disegno artistico del maestro Elvino Echeoni, da anni Direttore Generale della manifestazione. Il Patron Enzo De Carlo si dice soddisfatto per i risultati di categoria e per la qualità delle canzoni proposte; come da tradizione Il Cantagiro porta con sé musica e valori: è un concorso canoro “reale”, con una vera e propria filosofia operativa, dove i concorrenti, oltre a cantare davanti ad un “vero” pubblico, sono invitati a presentare brani “inediti” che rappresentano un valore aggiunto sia per loro che per gli autori, a beneficio generale della musica stessa. Tutti i partecipanti saranno accompagnati ancora nel loro percorso artistico attraverso un iter di Audizioni, MasterClass e Stage formativi tenuti da Vocal Coach, Maestri di Musica, Autori, Produttori discografici, che fa del Cantagiro un laboratorio artistico per i nuovi talenti musicali di domani.

Un ringraziamento per la disponibilità va a tutta l’Amministrazione Comunale di Fiuggi, in particolar modo all’Assessore alla Cultura Dr.ssa Marina Tucciarelli (Vicesindaco) e all’Assessore al Turismo Dr.ssa Simona Girolami.