Calomi: dal 4 ottobre in radio “SBADABAM”

Dal 4 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “SBADABAM”, il nuovo singolo di Calomi per Maionese Project disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 3 ottobre.

“SBADABAM” è un brano pop dal sound malinconico che esprime la frustrazione di chi non accetta di essere la seconda scelta, mescolando momenti di ribellione e di dolce nostalgia, racconta la lotta interiore tra il desiderio di non essere messi da parte e la mancanza di chi ci ha ferito.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Quando ho scritto questa canzone stavo attraversando un periodo di cambiamento nella mia vita. Mi sono trovata spesso a scrivere pensieri e riflessioni nelle note del mio telefono per cercare di sfogarmi e trovare delle risposte. Queste note si sono rivelate fondamentali durante la session in studio, dando la scintilla iniziale per la scrittura del pezzo. È stato un modo per trasformare i miei sentimenti in musica, e sono davvero soddisfatta di come tutto questo si sia concretizzato nel brano.”

Biografia

Martina Bagatin, in arte Calomi, è una ragazza di 25 anni che abita in un piccolo paesino in provincia di Rovigo, in Veneto. Sogna fin da quando era piccina di diventare una cantante, grazie alla passione che gli ha trasmesso suo nonno. Ha iniziato a prendere lezioni di canto nel 2017. In questi anni si è data molto da fare, ha partecipato a tanti concorsi e provini, ha partecipato al Volavoce Festival arrivando terza. Inoltre ha partecipato al concorso “Una voce per sorridi a una donna” classificandosi prima nella categoria Over 18. Nel 2019 ha partecipato al programma tv “A Voice for music” vincendo il Premio Miglior Interpretazione. Infine è una dei primi testimonial di “Valory App” un’applicazione che supporta i giovani e

li aiuta a raggiungere i propri obiettivi e sogni. Negli ultimi anni ha collaborato con dei produttori e autori per riuscire a creare il progetto musicale più adatto a lei. Ad oggi sta continuando a scrivere i suoi brani, definendo sempre di più la sua identità musicale, combinando sonorità pop, soul e R&B.

