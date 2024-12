Calcio, sorteggiati i gruppi del Mondiale per Club 2025

Pubblicità

Condividi

Un torneo che segna una svolta

L’edizione inaugurale del Mondiale per Club introduce una nuova formula, portando in campo le migliori squadre dei cinque continenti. Gli Stati Uniti faranno da cornice a un evento che promette spettacolo, con partite distribuite in città iconiche. La gara inaugurale vedrà l’Inter Miami affrontare gli egiziani dell’Al Ahly in Florida.

Il gruppo E: sfida per l’Inter

L’Inter è stata inserita nel gruppo E, dove dovrà affrontare avversari di grande prestigio come il River Plate, i messicani del Monterey e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. I nerazzurri inizieranno il torneo sfidando proprio il club messicano, in una gara che si preannuncia cruciale per le sorti del girone.

Pubblicità

Il gruppo G: Juventus contro i campioni d’Europa

La Juventus, invece, giocherà nel gruppo G contro avversari di altissimo livello. Il girone include i campioni d’Europa del Manchester City, i marocchini del Wydad Casablanca e l’Al Ain, squadra degli Emirati Arabi. Il debutto dei bianconeri sarà contro il club emiratino, in una sfida fondamentale per costruire il cammino verso la qualificazione.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati

Il Mondiale per Club è un’occasione unica per vedere confrontarsi squadre di diverse culture calcistiche e per assistere a partite dal grande fascino. La presenza di due squadre italiane come Inter e Juventus aggiunge un ulteriore motivo di interesse per i tifosi nostrani.

Cosa ne pensi del sorteggio e delle chance delle squadre italiane? Esprimi la tua opinione nel form qui sotto!