Calcio, il Napoli conserva la vetta: vittoria a Torino, delusione per la Lazio a Parma

Napoli padrone del campo a Torino

I partenopei consolidano il primo posto in classifica grazie a una solida vittoria contro il Torino. La partita si accende al 31′, quando Kvarashkelia firma un assist perfetto per McTominay, che insacca con un preciso sinistro. Dominante sulla fascia sinistra, Kvarashkelia è stato il protagonista di una gara che ha visto il Napoli controllare il gioco e contenere le sporadiche ripartenze del Torino.

La gestione della partita nel secondo tempo ha confermato la maturità della squadra di Rudi Garcia, capace di mantenere il vantaggio senza correre rischi significativi.

Lazio sconfitta al tardini: il Parma domina

Una giornata amara per la Lazio, che cade per 3-1 al Tardini contro un Parma ispirato. I ducali vanno in vantaggio al 6′ con un gol di Man e raddoppiano al 53′ grazie a un’azione fulminea di Mohammed.

Nonostante il tentativo di rimonta segnato da Castellanos, che accorcia le distanze, la Lazio subisce il colpo finale con il gol di Del Prato, che chiude definitivamente i conti. Un passo falso che complica il cammino dei biancocelesti nella corsa ai vertici della classifica.

Le prospettive per Napoli e Lazio

Il Napoli si conferma come una delle squadre più solide del campionato, grazie alla qualità del suo gioco e alla leadership di Kvarashkelia. Per la Lazio, invece, sarà fondamentale ritrovare il giusto equilibrio per non perdere ulteriore terreno.