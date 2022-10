Brescia, gara di solidarietà per restaurare la chiesa di Sant’Agata

Il progetto, al quale si può contribuire con una donazione su ForFunding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa San Paolo, è promosso dalla Fondazione della Comunità Bresciana nell’ambito di Crowd4Culture, il bando di Fondazione Cariplo per supportare le iniziative locali di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale che prevede un cofinanziamento fino al 50%

Brescia, 12 ottobre 2022 – Si chiama “Proteggi l’arte e la storia: contribuisci al restauro della chiesa di Sant’Agata” la campagna di raccolta fondi attiva su ForFunding – la piattaforma di crowdfunding di Intesa San Paolo – e promossa dalla Fondazione della Comunità Bresciana.L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Crowd4Culture, il bando di Fondazione Cariplo riservato alle Fondazioni di Comunità volto a supportare le progettualità locali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, che prevede – al raggiungimento del 50% di raccolta – il cofinanziamento di un ulteriore 50% sull’importo complessivo.

La campagna di raccolta fondi, che ha un obiettivo economico di 100mila euro -di cui la metà da raccogliere in crowdfunding per poter accedere all’opportunità di cofinanziamento – nasce con l’intento di riportare all’antico splendore il cornicione sommitale e la facciata della chiesa di Sant’Agata, uno dei luoghi di culto più antichi di Brescia. Sant’Agata vanta una storia millenaria, andata avanti di pari passo alle trasformazioni che la città ha subìto nel corso dei secoli, cambiamenti che hanno influito sulla struttura stessa della chiesa, rendendola un patrimonio artistico e culturale unico in Italia.

La chiesa di Sant’Agata, tuttavia, non è solo un pilastro dell’arte e della storia della Leonessa d’Italia: è anche un importante punto di riferimento per la comunità, accompagnando le famiglie del quartiere nel loro cammino di fede.

Oggi la chiesa ha bisogno di urgenti interventi di restauro; da qui la decisione, da parte della Fondazione della Comunità Bresciana, di lanciare una campagna di raccolta fondi, chiedendo aiuto a tutti coloro che credono nel valore che Sant’Agata ha per i cittadini e per tutti gli italiani.

Nel mese di agosto del 2020 una porzione di intonaco del cornicione sommitale di facciata è crollata a terra, con la conseguente messa in sicurezza dell’edificio attraverso l’installazione di un ponteggio su tutta la facciata. I fondi raccolti in crowdfunding serviranno non solo per il restauro delle parti danneggiate, ma anche per il monitoraggio dell’edificio e, nello specifico, saranno spesi per riportare all’antico splendore il cornicione sommitale, per la manutenzione della facciata – con particolare attenzione al consolidamento degli elementi decorativi presenti – e per effettuare un’accurata analisi generale dello stato strutturale dell’edificio, al fine di verificare la presenza di ulteriori movimenti della struttura.

Gli interventi di restauro interesseranno anche il portale cinquecentesco e la cimasa settecentesca sovrastante, su cui sono collocate le statue di Sant’Agata, Sant’Apollonia e Santa Lucia.

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/s-agata-brescia