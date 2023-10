Boom di permessi di soggiorno in Italia nel 2022

Condividi

Roma, 17 ottobre 2023 – Nel 2022 sono stati rilasciati in Italia 449.118 permessi di soggiorno, un numero che non si registrava da oltre 10 anni. L’aumento rispetto all’anno precedente è stato del 85,9%.

A contribuire a questo risultato è stata la guerra in Ucraina, che ha portato alla concessione di 148 mila permessi di protezione temporanea a cittadini ucraini. Al 1° gennaio 2023, i non comunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia erano oltre 3 milioni e 700 mila.

Con i flussi migratori arrivano sempre più minorenni, a volte non accompagnati. Nel 2022 ne sono giunti 9 mila, un aumento del 25,4% rispetto all’anno precedente.

Le sfide del futuro

L’aumento dei permessi di soggiorno in Italia pone nuove sfide al sistema di accoglienza e integrazione. È necessario rafforzare i servizi di orientamento e supporto ai migranti, per aiutarli a inserirsi nel mercato del lavoro e nella società italiana.

È inoltre importante promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto della diversità, per costruire una società più inclusiva e accogliente.