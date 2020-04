Bonus e prestazioni COVID19 INPS: Attenzione agli SMS INPS: Possibile truffa

Milioni di utenti INPS potrebbero ricevere un sms che invita a cliccare un link per aggiornare la propria domanda bonus o prestazione covid19 che in realtà è un tentativo di truffa.

Ad informare dell’azione di phishing via SMS è l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che precisa che tali SMS non sono inviati dall’INPS e che eventuali SMS di INPS non conterranno mai link da cliccare.

Come abbiano fatto i criminali che inviano gli sms ad avere i numeri di telefono degli utenti INPS non è dato saperlo e su questo probabilmente indagherà il Garante della Privacy e la magistatura.