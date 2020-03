Bonus 600 euro Inps ultime notizie. Quando e come fare la domanda

Per il bonus di 600 euro rivolto a partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo, la richiesta può essere fatta online sul sito dell’Inps a partire da mercoledì 1 Aprile, con una procedura semplificata per il PIN che arriverà via sms.- Il bonus è stato allargato anche a professionisti autonomi iscritti alle casse di previdenza private. Il sostegno andrà chiesto alla propria cassa e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35.000 euro, oppure tra 35 e 50.000 euro e abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi tre mesi del 2020.

Sempre dal 1 Aprile via alle domande per il bonus babysitting fino ad un massimo di 600 euro. 1.000 euro per il personale sanitario e le forze dell’ordine. Il bonus è alternativo al congedo straordinario fino a 15 giorni, se si hanno figli fino a 12 anni. Può essere chiesto anche da chi ha il coniuge in smart working.Si tratta ovviamente solo di primi aiuti di sostegno a cui seguiranno tanti altri provvedimenti. Sono già al vaglio numerose misure.” Conclude Saiello.

Le istruzioni di Unimpresa

Unimpresa, Unione Nazionale di Imprese, ha pubblicato le istruzioni INPS passo passo per ottenere il bonus da 600 euro per le partite IVA come previsto dagli ultimi provvedimenti del Governo per fronteggiare l’emergenza economica del coronavirus.

“L’INPS con il Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 ha definito le modalità per richiedere il bonus 600 euro per le partite IVA e le domande potranno essere presentate dal 1° aprile. – scrive Unimpresa – Ecco le istruzioni per la domanda bonus 600 euro per partite IVA e iscritti alla gestione AGO dell’INPS.

