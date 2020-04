Bonus 600 euro Inps ultime notizie. Sito INPS hackerato

Il beneficio è destinato ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. Non devono essere titolari di pensione né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per questi lavoratori il limite di spesa per il 2020 è di 203,4 milioni.

La stessa indennità di 600 euro, sottolinea l’INPS, è destinata, sempre previa domanda all’Istituto, a commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni sempre che non abbiano già una pensione. Il bonus è erogato, per loro, nel limite di 2.160 milioni.

Il bonus è previsto poi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, alla data del 17 marzo, alcun rapporto di lavoro dipendente. Non è previsto per marzo oltre alla contribuzione figurativa neanche l’assegno al nucleo familiare. Il limite entro il quale saranno accettate le domande per queste categorie è 103,8 milioni di euro. L’indennità è concessa anche agli operai agricoli a tempo determinato per i quali il limite di spesa è 396 milioni.

Potranno chiedere l’indennità anche i lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000 euro. I lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo per chiedere l’indennità. Il limite di spesa è 48,6 milioni.

Le istruzioni di Unimpresa

Unimpresa, Unione Nazionale di Imprese, ha pubblicato le istruzioni INPS passo passo per ottenere il bonus da 600 euro per le partite IVA come previsto dagli ultimi provvedimenti del Governo per fronteggiare l’emergenza economica del coronavirus.

“L’INPS con il Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 ha definito le modalità per richiedere il bonus 600 euro per le partite IVA e le domande potranno essere presentate dal 1° aprile. – scrive Unimpresa – Ecco le istruzioni per la domanda bonus 600 euro per partite IVA e iscritti alla gestione AGO dell’INPS.

Vai alle istruzioni