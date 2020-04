Bollettino Coronavirus oggi Pasquetta 13 aprile in Italia Protezione Civile. Superati i 20 mila morti in Italia

Mentre l’OMS annuncia che la portare la mascherina diventerà norma per i prossimi mesi, il bollettino coronavirus Covid19 in Italia non fa vedere sostanzialmente nessun miglioramento sostanziale e le curve, nonostante oltre un mese di restrizioni, non mostrano nessuna discesa veramente significativa.

In Italia sono stati superati i 20 mila morti, secondi nel mondo solo dopo gli Stati Uniti che, secondo il report Google Covid19 Map, segna 22151 decessi su oltre mezzo milione di contagi confermati.

Situazione relativamente più rosea in Germania dove si registrano 3022 decessi su quasi 128 mila contagi.

Bollettino Coronavirus Covid19: situazione in Italia

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi Pasquetta 13 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 103.616 ( +1363), per un totale dall’inizio di 159.516 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 35.425. I decessi purtroppo sono in totale 20465 (+566) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Dati per Regione

Tra parentesi i casi attuali di persone contagiate

Lombardia: 60.314 ( 31.935 )

31.935 Emilia-Romagna: 20.440 ( 13.818 )

13.818 Piemonte: 17.134 ( 12.765 )

12.765 Veneto: 14.251 ( 10.766 )

10.766 Toscana: 7.390 ( 6.257 )

6.257 Liguria: 5.596 ( 3.365 )

3.365 Marche: 5.381 ( 3.080 )

3.080 Lazio: 4.968 ( 3.920 )

3.920 Campania: 3.670 ( 3.062 )

3.062 P.A. Trento: 3.126 ( 2.080 )

2.080 Puglia: 3.065 ( 2.512 )

2.512 Friuli Venezia Giulia: 2.482 ( 1.307 )

1.307 Sicilia: 2.458 ( 2.050 )

2.050 Abruzzo: 2.213 ( 1.778 )

1.778 P.A. Bolzano: 2.149 ( 1.537 )

1.537 Umbria: 1.320 ( 625 )

625 Sardegna: 1.128 ( 914 )

914 Calabria: 928 ( 791 )

791 Valle d’Aosta: 927 ( 582 )

582 Basilicata: 319 ( 270 )

270 Molise: 257 (202)

