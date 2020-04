Bollettino Coronavirus oggi 8 aprile in Italia Protezione Civile. Da ieri 1195 nuovi contagi e 552 morti

Da ieri si registrano altri 552 morti e 1195 nuovi positivi al coronavirus covid19. Tra le buone notizie si segnala il decremento di persone in terapia intensiva, 99 in meno da ieri per un totale do 3693 unità. Ottimo anche il numero dei guariti che in totale sono 26491 dei quali il 50% guariti negli ultimi 10 giorni.

Angelo Borrelli, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 8 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 95.262, per un totale dall’inizio di 139.422 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 26.491. I decessi purtroppo sono in totale 17.669 (+552) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Dati per Regione

Tra parentesi i casi attuali di persone contagiate

Lombardia: 53.414 ( 28.545 )

28.545 Emilia-Romagna: 18.234 ( 13.110 )

13.110 Piemonte: 13.883 ( 10.989 )

10.989 Veneto: 12.410 ( 10.171 )

10.171 Toscana: 6.379 ( 5.557 )

5.557 Liguria: 4.906 ( 3.245 )

3.245 Marche: 4.859 ( 3.562 )

3.562 Lazio: 4.266 ( 3.448 )

3.448 Campania: 3.268 ( 2.859 )

2.859 Puglia: 2.634 ( 2.238 )

2.238 P.A. Trento: 2.602 ( 1.940 )

1.940 Friuli Venezia Giulia: 2.218 ( 1.415 )

1.415 Sicilia: 2.159 ( 1.893 )

1.893 Abruzzo: 1.859 ( 1.534 )

1.534 P.A. Bolzano: 1.835 ( 1.281 )

1.281 Umbria: 1.289 ( 823 )

823 Sardegna: 975 ( 840 )

840 Calabria: 859 ( 755 )

755 Valle d’Aosta: 850 ( 606 )

606 Basilicata: 297 ( 270 )

270 Molise: 226 (181)

Risorse utili

Mappa contagi in Italia

Situazione Italia (Ministero Salute)