Bollettino Coronavirus oggi 4 aprile in Italia Protezione Civile. 88274 positivi, 20996 guariti e 15362 morti.

Dati incoraggianti nel bollettino coronavirus di oggi relativi in particolare al calo di accessi di contagiati in terapia intensiva (74 persone in meno rispetto a ieri) e calo di decessi che oggi registrano comunque un numero cospicuo, 681 casi rispetto ai quasi 1000 del 27 marzo scorso.

Angelo Borrelli, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 4 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 88.274, per un totale dall’inizio di 124.632 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 20.996. I decessi purtroppo sono in totale 15.362.

Dati per Regione

Tra parentesi i casi attuali di persone contagiate

Lombardia: 49.118 (27.220)

Emilia-Romagna: 16.540 (12.523)

Piemonte: 11.709 (9.693)

Veneto: 10.824 (9.093)

Toscana: 5.671 (5.054)

Marche: 4.341 (3.497)

Liguria: 4.203 (2.894)

Lazio: 3.757 (3.106)

Campania: 2.828 (2.496)

Puglia: 2.240 (1.973)

P.A. Trento: 2.220 (1.753)

Friuli Venezia Giulia: 1.986 (1.336)

Sicilia: 1.932 (1.726)

Abruzzo: 1.628 (1.356)

P.A. Bolzano: 1.592 (1.201)

Umbria: 1.210 (927)

Sardegna: 874 (789)

Valle d’Aosta: 748 (560)

Calabria: 741 (662)

Basilicata: 264 (244)

Molise: 206 (171)

