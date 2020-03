Ancora numeri troppo alti in Italia soprattutto di decessi che non lasciano per ora intravedere una fine delle restrizioni a cui tutti gli Italiani da tanti giorni sono costretti per il contenimento dell’emergenza coronavirus COVID-19.

Come riferito da Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 31 marzo, attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 77.635, per un totale dall’inizio di 105.792 casi. Le persone guarite ad oggi sono 15.729. I decessi purtroppo sono in totale 12.428, 837 più di ieri. e a loro oggi tutta l’Italia ha dedicato un minuto di silenzio.

Tra i 77.635 positivi 45.420si trovano in isolamento domiciliare, 28.192 ricoverati con sintomi e 4.023 in terapia intensiva

Dati per Regione

Abruzzo: 1.401 (Positivi: 1.191), Basilicata: 226 (Positivi: 216), P,A, Bolzano: 1.371 (Positivi: 1.142), Calabria: 659 (Positivi: 606), Campania: 2.092 (Positivi: 1.871), Emilia-Romagna: 14.074 (Positivi: 10.953), Friuli Venezia Giulia: 1.593 (Positivi: 1.160), Lazio: 3.095 (Positivi: 2.642), Liguria: 3.416 (Positivi: 2.508), Lombardia: 43.208 (Positivi: 25.124), Marche: 3.825 (Positivi: 3.352), Molise: 144 (Positivi: 117), Piemonte: 9.301 (Positivi: 8.082), Puglia: 1.803 (Positivi: 1.654), Sardegna: 722 (Positivi: 657), Sicilia: 1.647 (Positivi: 1.492), Toscana: 4.608 (Positivi: 4.226), P,A, Trento: 1.746 (Positivi: 1.389), Umbria: 1.078 (Positivi: 851), Valle d’Aosta: 628 (Positivi: 552), Veneto: 9.155 (Positivi: 7.850).

