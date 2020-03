Non sembrano diminuire la curva dei contagi in Italia e, purtroppo, anche oggi si registrano tanti decessi. Solo in Lombardia l’assessore Gallera ha riferito di un aumento di 1154 contagi per un totale di 42161 persone che sono state colpite da nuovo coronavirus COVID 19. In Italia si registrano altri 812 deceduti in 24 ore per un totale di 11.591 morti.

Come riferito da Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile durante la consueta conferenza stampa delle 18, attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 75528 con un incremento rispetto a ieri di 1648 pazienti, per un totale dall’inizio di 101.739 casi. Le persone guarite ad oggi sono 14.620 (1590 in più il numero più alto di guarigioni da quando è iniziata l’emergenza coronavirus nel nostro Paese) . I decessi purtroppo sono in totale 11.591.

Tra i 75.528 positivi 43.752 persone si trovano in isolamento domiciliare, 27.795 persone sono ricoverate con sintomi e 3.981 pazienti sono in terapia intensiva.

Dati per Regione

(tra parentesi i contagiati attuali da coronavirus):

Lombardia: 42.161 (attuali: 25.006), Emilia Romagna: 13.531 (attuali: 10.766), Veneto: 8.724 (attuali: 7.564) , Piemonte: 8.712 (attuali: 7.655), Toscana: 4.412 (attuali: 4.050), Marche: 3.684 (attuali: 3.251), Liguria: 3.217 (attuali: 2.383), Lazio: 2.914 (attuali: 2.497), Campania: 1.952 (attuali: 1.739), Puglia: 1.712 (attuali: 1.585), P.A. Trento: 1.682 (attuali: 1.357), Sicilia: 1.555 (attuali: 1.408), Friuli Venezia Giulia : 1.501 (attuali: 1.109), Abruzzo: 1.345 (attuali: 1.169), P.A. Bolzano: 1.325 (attuali: 1.098), Umbria: 1.051 (attuali: 834), Sardegna: 682 (attuali: 622), Calabria: 647 (attuali: 602), Valle d’Aosta: 584 (attuali: 518), Basilicata: 214 (attuali: 208), Molise: 134 (attuali: 107).

Il Comunicato Ufficiale di oggi

Coronavirus: sono 75.528 i positivi

30 marzo 2020

Aggiornamento delle ore 18.00

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 75.528 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 101.739 i casi totali.

