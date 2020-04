Bollettino Coronavirus oggi 3 aprile in Italia Protezione Civile. 85388 positivi, 19758 guariti e 14681 morti.

Preso atto del bilancio positivo della situazione coronavirus in Lombardia per voce dell’assessore Gallera, e aspettando ulteriori proroghe per le ristrettezze anche dopo il 13 aprile, la situazione generale in Italia resta comunque critica e da più fronti, ISS compreso, la parola d’ordine è sempre la stessa: “non abbassare la guardia”:

Angelo Borrelli, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 3 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 85.388, per un totale dall’inizio di 119.827 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 18.278. I decessi purtroppo sono in totale 14.681.

Tra gli 85.388 positivi: 52.579 si trovano in isolamento domiciliare, 28.541 sono ricoverati con sintomi e 4.068 sono in terapia intensiva.

Il comunicato della PRotezione Civile

“Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 85.388 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 119.827 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 26.189 in Lombardia, 12.178 in Emilia-Romagna, 9.130 in Piemonte, 8.861 in Veneto, 4.909 in Toscana, 3.631 nelle Marche, 3.009 nel Lazio, 2.746 in Liguria, 2.352 in Campania, 1.949 in Puglia, 1.664 in Sicilia, 1.659 nella Provincia autonoma di Trento, 1.324 in Friuli Venezia Giulia, 1.301 in Abruzzo, 1.209 nella Provincia autonoma di Bolzano, 920 in Umbria, 744 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 144 in Molise.

Sono 19.758 le persone guarite. I deceduti sono 14.681, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.”

