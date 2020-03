Conferenza stampa anticipata della Protezione Civile oggi alle 17:30 e tenuta dal Commissario Dott. Domenico Arcuri sullo stato dell’emergenza coronavirus in Italia in termini di contagi, persone guarite e, purtroppo persone decedute che nelle ultime 24 ore sono addirittura 969, mai così tanto fino ad oggi.

A poche ore dalla conferenza del Presidente dell’Istituto Superiore della Sanita, Brusaferro, che parlava di una curva del coronavirus in Italia che sembra attenuarsi, il tragico bilancio dei morti purtroppo cresce e raggiunge un record mai raggiunto prima.

Sul fronte decessi siamo a 9134 morti (da o per) coronavirus e, anche se si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità, il numero è quasi pari a quello delle persone guarite che sono ad oggi 10950.

I numeri riportati dalla Protezione Civile sulla situazione contagi da coronavirus in Italia del 27 marzo sono i seguenti: 66414 (+4401) persone che risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 86498 i casi totali.

Dei 66414 casi attualmente positivi, i pazienti ricoverati con sintomi sono 26029, in terapia intensiva 3732 , mentre 36653 si trovano in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 23.895 in Lombardia, 9.361 in Emilia-Romagna, 6.648 in Veneto, 6.347 in Piemonte, 2.850 nelle Marche, 3.170 in Toscana, 2.060 in Liguria, 2.013 nel Lazio, 1.292 in Campania, 1.164 nella Provincia autonoma di Trento, 1.236 in Puglia, 1.027 in Friuli Venezia Giulia, 833 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.158 in Sicilia, 925 in Abruzzo, 824 in Umbria, 413 in Valle d’Aosta, 496 in Sardegna, 469 in Calabria, 147 in Basilicata e 86 in Molise.