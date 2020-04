Bollettino Coronavirus oggi 2 aprile in Italia Protezione Civile. 83049 positivi, 18278 guariti e 13915 morti.

Sono 760 i nuovi deceduti in 24 ore a dispetto di chi parla di picco raggiunto all’indomani della proroga da parte del Presidente Conte delle restrizioni fino al 13 aprile.

Come riferito da Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 2 aprile, attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 83049, per un totale dall’inizio di 115.242 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 18.278. I decessi purtroppo sono in totale 13915.

Tra gli 83.049 positivi, 50.456 si trovano in isolamento domiciliare, 28.540 sono ricoverati con sintomi e 4.053 si trovano in terapia intensiva.

Dati per Regione

Lombardia: 46.065 (Positivi: 25.876), Emilia-Romagna: 15.333 (Positivi: 11.859), Piemonte: 10.353 (Positivi: 8.799), Veneto: 10.111 (Positivi: 8.578), Toscana: 5.273 (Positivi: 4.789), Marche: 4.098 (Positivi: 3.555), Liguria: 3.782 (Positivi: 2.660), Lazio: 3.433 (Positivi: 2.879), Campania: 2.456 (Positivi: 2.140), Puglia: 2.077 (Positivi: 1.864), P.A. Trento: 2.003 (Positivi: 1.587), Friuli Venezia Giulia: 1.799 (Positivi: 1.294), Sicilia: 1.791 (Positivi: 1.606), Abruzzo: 1.497 (Positivi: 1.251), P.A. Bolzano: 1.479 (Positivi: 1.160), Umbria: 1.128 (Positivi: 885), Sardegna: 794 (Positivi: 718), Calabria: 691 (Positivi: 627), Valle d’Aosta: 668 (Positivi: 556), Basilicata: 246 (Positivi: 233), Molise: 165 (Positivi: 133).

