Bollettino Coronavirus oggi 16 aprile in Italia Protezione Civile. 106607 positivi. 22170 deceduti

Ancora decessi e nuovi contagi di coronavirus in Italia con 525 nuovi decessi e il bilancio di attuali positivi che aumenta a 106607 casi. nonostante si continua a parlare di riaprire e di fase 2 la fondazione Gimbe pubblica dati secondo i quali il contagio non è sotto controllo.

Bollettino Coronavirus Covid19: situazione in Italia

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 16 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 106607 (+1127), per un totale dall’inizio di 168.941 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 40.164. I decessi purtroppo sono in totale 22.170 (+525) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Dati per Regione

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 33.090 in Lombardia, 13.663 in Emilia-Romagna, 13.783 in Piemonte, 10.800 in Veneto, 6.613 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.124 nelle Marche, 4.144 nel Lazio, 3.118 in Campania, 2.087 nella Provincia autonoma di Trento, 2.625 in Puglia, 1.330 in Friuli Venezia Giulia, 2.108 in Sicilia, 1.850 in Abruzzo, 1.593 nella Provincia autonoma di Bolzano, 536 in Umbria, 865 in Sardegna, 847 in Calabria, 518 in Valle d’Aosta, 273 in Basilicata e 203 in Molise.

