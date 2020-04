Bollettino Coronavirus oggi 15 aprile in Italia Protezione Civile. 578 nuovi deceduti.

Altri 578 decessi registrati nelle ultime 24 ore e questa è ancora una volta una brutta notizia. Finché non si vedono cali nei decessi non si vedrà facilmente una fase 2. Il totale contagiati vede un bilancio ancora in salita con 1127 positivi in più rispetto a ieri.

Bollettino Coronavirus Covid19: situazione in Italia

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 15 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 105418 (+1127), per un totale dall’inizio di 162.488 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 38.092. I decessi purtroppo sono in totale 21.645 (+578) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Dati per Regione

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.921 in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in Piemonte, 10.789 in Veneto, 6.417 in Toscana, 3.464 in Liguria, 3.097 nelle Marche, 4.047 nel Lazio, 3.087 in Campania, 2.104 nella Provincia autonoma di Trento, 2.573 in Puglia, 1.394 in Friuli Venezia Giulia, 2.081 in Sicilia, 1.810 in Abruzzo, 1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano, 582 in Umbria, 870 in Sardegna, 819 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 261 in Basilicata e 206 in Molise.

Risorse utili

Mappa contagi in Italia

Situazione Italia (Ministero Salute)