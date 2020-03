Coronavirus, Bollettino Protezione Civile ieri 12 marzo in Italia. 12839 contagiati, 1258 guariti e 1016 morti

Purtroppo il dato dei decessi da contagio da coronavirus COVID-19 supera la soglia psicologica di 1000. Secondo i dati riportati dal Dipartimento della Protezione Civile che monitora costantemente la situazione di contagio, Sono 12839 (+2249) i contagiati attuali da virus covid-19 in Italia (15.113 in totale dall’inizio). 1016 decessi (+189) in attesa di conferma ISS. 1258 (+213) persone ad oggi risultano guarite.

Dunque i dati non dimostrano miglioramenti nel primo giorno della chiusura dei negozi. Secondo il premier Conte, che ieri sera ha annunciato misure ancora più restrittive in vigore da subito, ci vorranno almeno un paio di settimane di sacrificio per vedere qualche effetto positivo.

Il comunicato stampa ufficiale della Protezione Civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 12.839 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 15.113 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

Sono 1.258 le persone guarite. I deceduti sono 1.016, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Situazione Regione per Regione

Lombardia: 8.725 (attuali: 6.896)

(attuali: 6.896) Emilia Romagna: 1.947 (attuali: 1.758)

(attuali: 1.758) Veneto: 1.384 (attuali: 1.297)

(attuali: 1.297) Marche: 592 (attuali: 570)

(attuali: 570) Piemonte: 580 (attuali: 554)

(attuali: 554) Toscana: 364 (attuali: 352)

(attuali: 352) Liguria: 274 (attuali: 243)

(attuali: 243) Lazio: 200 (attuali: 172)

(attuali: 172) Campania: 179 (attuali: 174)

(attuali: 174) Friuli Venezia Giulia : 167 (attuali: 148)

(attuali: 148) Sicilia: 115 (attuali: 111)

(attuali: 111) P.A. Trento: 107 (attuali: 102)

(attuali: 102) P.A. Bolzano: 104 (attuali: 103)

(attuali: 103) Puglia: 104 (attuali: 98)

(attuali: 98) Abruzzo: 84 (attuali: 78)

(attuali: 78) Umbria: 64 (attuali: 62)

(attuali: 62) Sardegna: 39 (attuali: 39)

(attuali: 39) Calabria: 33 (attuali: 32)

(attuali: 32) Valle d’Aosta: 27 (attuali: 26)

(attuali: 26) Molise: 16 (attuali: 16)

(attuali: 16) Basilicata: 8 (attuali: 8)

Mappa del contagio da coronavirus in Italia.

Ecco i link

Mappa coronavirus Italia (versione mobile)

Mappa coronavirus Italia (versione per desktop)