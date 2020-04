Bollettino Coronavirus Italia 17 aprile Protezione Civile. Solo 355 positivi in più ma altri 575 morti

Il bilancio coronavirus in Italia di oggi di totale positivi vede un aumento di sole 355 unità. Oggi 3493 nuovi positivi ma il numero di morti è ancora alto: in 24 ore 575 decessi. Le conferenze stampa della Protezione Civile non si terranno più tutti i giorni ma solo il lunedì e il giovedì.

Bollettino Coronavirus Covid19: situazione in Italia

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 17 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 106962 (+355), per un totale dall’inizio di 172.434 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 42.727. I decessi purtroppo sono in totale 22.745 (+525) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Dati per Regione

Tra parentesi i casi attuali di positività.

Lombardia: 64.135 ( 33.434 )

33.434 Emilia-Romagna: 21.834 ( 13.585 )

13.585 Piemonte: 19.803 ( 13.998 )

13.998 Veneto: 15.374 ( 10.618 )

10.618 Toscana: 8.110 ( 6.583 )

6.583 Liguria: 6.188 ( 3.459 )

3.459 Marche: 5.668 ( 3.157 )

3.157 Lazio: 5.524 ( 4.214 )

4.214 Campania: 3.951 ( 3.027 )

3.027 P.A. Trento: 3.376 ( 1.990 )

1.990 Puglia: 3.327 ( 2.656 )

2.656 Friuli Venezia Giulia: 2.675 ( 1.428 )

1.428 Sicilia: 2.625 ( 2.139 )

2.139 Abruzzo: 2.443 ( 1.942 )

1.942 P.A. Bolzano: 2.296 ( 1.582 )

1.582 Umbria: 1.337 ( 494 )

494 Sardegna: 1.178 ( 872 )

872 Valle d’Aosta: 993 ( 491 )

491 Calabria: 991 ( 819 )

819 Basilicata: 337 ( 266 )

266 Molise: 269 (208)

Risorse utili

Mappa contagi in Italia

Situazione Italia (Ministero Salute)