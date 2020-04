Bollettino Coronavirus 9 aprile in Italia Protezione Civile. 96877 contagiati e 18279 morti

In attesa della fase due di cui tanto si parla ma niente di concreto ancora si dice i dati di oggi sulla situazione di contagio da coronavirus Covid19 in Italia resta delicata a dispetto di ogni buon proposito a breve termine e ad ogni dichiarazione di soddisfazione e di positività di qualche dato.

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha riferito durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 9 aprile, che attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 96877 (+1615), per un totale dall’inizio di 143.626 casi. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 28470 (+1979). I decessi purtroppo sono in totale 18279 (+610) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Dati per Regione

Tra parentesi i casi attuali di persone contagiate

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 29.074 in Lombardia, 13.258 in Emilia-Romagna, 11.336 in Piemonte, 10.449 in Veneto, 5.703 in Toscana, 3.253 in Liguria, 3.401 nelle Marche, 3.532 nel Lazio, 2.873 in Campania, 1.978 nella Provincia autonoma di Trento, 2.301 in Puglia, 1.390 in Friuli Venezia Giulia, 1.942 in Sicilia, 1.566 in Abruzzo, 1.315 nella Provincia autonoma di Bolzano, 792 in Umbria, 876 in Sardegna, 765 in Calabria, 609 in Valle d’Aosta, 275 in Basilicata e 189 in Molise.

