Bollettino sullo stato dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi 25 marzo senza la presenza del Capo Dipartimento Borrelli rientrato nel proprio domicilio a causa di indisposizione.

I numeri riportati dalla Protezione Civile sulla situazione contagi da coronavirus in Italia del 24 marzo sono i seguenti: 57521 persone che risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 74386 i casi totali.

Dei 57521 casi attualmente positivi, i pazienti ricoverati con sintomi sono 23112, in terapia intensiva 3489 , mentre 30920 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 9362 le persone guarite. I deceduti sono 7503 ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 20.591 in Lombardia, 8.256 in Emilia-Romagna, 5.745 in Veneto, 5.556 in Piemonte, 2.639 nelle Marche, 2.776 in Toscana, 1.826 in Liguria, 1.675 nel Lazio, 1.072 in Campania, 1.058 nella Provincia autonoma di Trento, 1.023 in Puglia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 748 nella Provincia autonoma di Bolzano, 936 in Sicilia, 738 in Abruzzo, 686 in Umbria, 375 in Valle d’Aosta, 412 in Sardegna, 333 in Calabria, 112 in Basilicata e 53 in Molise.