Bollettino Coronavirus oggi 22 marzo in Italia Protezione Civile: 46638 positivi, 5476 morti e 7024 persone guarite.

Il bollettino della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus COVID 19 in Italia all’indomani dell’annuncio del Presidente Conte di nuove restrizioni resta drammatico in termini di contagiati e vittime.

I numeri del bollettino odierno della Protezione Civile sulla situazione contagi da coronavirus in Italia del 22 marzo sono i seguenti: 46638 persone attualmente positive al virus COVID-19 (3957 in più rispetto a ieri).

Dei 46638 tamponi positivi, 23783 persone si trovano in isolamento domiciliare, 19846 persone sono ricoverati con sintomi e 3009 persone sono assistiti in terapia intensiva.

Ancora più drammatico è l’incremento dei decessi che segna in un solo giorno 651 morti in più portando il totale delle vittime da o per coronavirus a 5476 unità in attesa di conferma dell’Istituto Superiore della Sanità.

Incoraggiante è il numero dei guariti, 7024 persone, 952 in più rispetto a ieri.

La Regione con il maggior numero di contagi è ancora la Lombardia con 27.206 casi di contagio totali, seguita da Emilia Romagna (7.555 contagi) e Veneto (5.122).

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 17885 in Lombardia, 6390 in Emilia-Romagna, 4644 in Veneto, 4127 in Piemonte, 2231 nelle Marche, 2144 in Toscana, 1351 in Liguria, 1272 nel Lazio, 866 in Campania, 738 in Friuli Venezia Giulia, 885 nella Provincia autonoma di Trento, 648 nella Provincia autonoma di Bolzano, 748 in Puglia, 596 in Sicilia, 539 in Abruzzo, 500 in Umbria, 354 in Valle d’Aosta, 327 in Sardegna, 260 in Calabria, 52 in Molise e 81 in Basilicata.