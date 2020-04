Bollettino Coronavirus 1 aprile in Italia Protezione Civile. 80572 positivi, 16847 guariti e 13155 morti.

Restrizioni prorogate fino a Pasqua ma probabilmente anche oltre visti i numeri che ancora oggi appaiono dalla situazione Coronavirus in Italia con quasi 3000 nuovi contagi.

Come riferito da Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile durante la consueta conferenza stampa delle 18 di oggi 1 aprile, attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 80572, per un totale dall’inizio di 110.574 casi. Le persone guarite ad oggi sono 16847. I decessi purtroppo sono in totale 13155.

Dati per Regione

Abruzzo: 1.436 ( Positivi: 1.211 )

Basilicata: 237 ( Positivi: 225 )

P.A. Bolzano: 1.418 ( Positivi: 1.112 )

Calabria: 669 ( Positivi: 610 )

Campania: 2.231 ( Positivi: 1.976 )

Emilia-Romagna: 14.787 ( Positivi: 11.489 )

Friuli Venezia Giulia: 1.685 ( Positivi: 1.206 )

Lazio: 3.264 ( Positivi: 2.758 )

Liguria: 3.660 ( Positivi: 2.645 )

Lombardia: 44.773 ( Positivi: 25.765 )

Marche: 3.962 ( Positivi: 3.456 )

Molise: 160 ( Positivi: 131 )

Piemonte: 9.795 ( Positivi: 8.470 )

Puglia: 1.946 ( Positivi: 1.756 )

Sardegna: 745 ( Positivi: 675 )

Sicilia: 1.718 ( Positivi: 1.544 )

Toscana: 4.867 ( Positivi: 4.432 )

P.A. Trento: 1.870 ( Positivi: 1.483 )

Umbria: 1.095 ( Positivi: 864 )

Valle d'Aosta: 631 ( Positivi: 540 )

Positivi: 540 Veneto: 9.625 (Positivi: 8.224)

