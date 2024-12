Bnp Paribas lancia un fondo per infrastrutture a basse emissioni di carbonio

Pubblicità

BNP Paribas Asset Management ha annunciato il lancio del BNP Paribas Low Carbon Transition Infra Equity Fund I, un fondo innovativo con l’obiettivo di raccogliere 750 milioni di euro da investitori istituzionali come assicurazioni, fondi pensione e imprese. Questo fondo segna un passo decisivo verso il sostegno di progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio, puntando su settori strategici come energia pulita, mobilità sostenibile ed economia circolare.

Una strategia di investimento diversificata e sostenibile

Il fondo mira a creare un portafoglio diversificato con 8-12 investimenti azionari in progetti infrastrutturali Core+ e Value-Add. Le operazioni si concentreranno esclusivamente in Europa, sostenendo lo sviluppo di tecnologie innovative come le batterie, l’idrogeno e la cattura del carbonio. Questo approccio consente di indirizzare i capitali verso progetti chiave per la transizione energetica, utilizzando rigorosi criteri di selezione definiti dal Sustainability Centre di BNPP AM.

Ad oggi, il fondo ha già realizzato due investimenti significativi:

Absolute Energy: una partecipazione in un’azienda italiana che sviluppa progetti di energia rinnovabile, con una pipeline prevista di 3 gigawatt tra fotovoltaico, eolico e stoccaggio. Arkolia: una partecipazione di controllo congiunto in una società francese leader nel fotovoltaico rooftop.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Il fondo, classificato come articolo 8 secondo il regolamento SFDR, integra una solida politica ESG. BNP Paribas ha inoltre assunto il ruolo di “anchor investor” con un impegno iniziale di 400 milioni di euro, dimostrando il suo forte supporto alla transizione energetica.

Secondo Rodolphe Brumm, Head of Infrastructure Private Equity di BNP Paribas Asset Management, il fondo rappresenta una risposta alla crescente domanda di investimenti a basse emissioni di carbonio:

“Questa iniziativa sottolinea il nostro ruolo centrale nel finanziamento della transizione energetica, creando valore per gli investitori e contribuendo a un futuro più sostenibile.”

Anche Karen Azoulay, Head of Real Assets di BNPP AM, ha evidenziato l’importanza di questo traguardo per l’espansione delle attività nel settore delle infrastrutture:

“Abbiamo una comprovata esperienza nel supportare progetti a basse emissioni di carbonio e confidiamo nel successo di questa raccolta fondi.”

Una gestione affidabile per il futuro

Il fondo è gestito dalla business unit Private Assets di BNPP AM, sotto la guida di David Bouchoucha, che conta oltre 100 professionisti e gestisce asset per più di 40 miliardi di euro. Autorizzato dall’Autorité des Marchés Financiers francese, il fondo rappresenta un ulteriore passo verso un mondo più sostenibile.