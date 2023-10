Bird & Bird, GPAV e Sistemassociati nell’ingresso di Gruppo Benessere Italia in Sella

Condividi

Progetto Benessere Italia S.r.l., holdinginteramente controllata da MayMat S.r.l. e BF S.p.A., ha acquisito una partecipazione del 49% nel Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., attraverso la società partecipata, di nuova costituzione, denominata Progetto Benessere S.r.l.. Sella è un’azienda farmaceutica veneta fondata negli anni ‘20 da Gaetano Sella che produce e distribuisce a marchio proprio farmaci, cosmetici e integratori alimentari.

Con il perfezionamento dell’operazione, la nuovaholding Progetto Benessere si pone l’obbiettivo di consolidare, all’interno del Gruppo Progetto Benessere Italia, la propria posizione competitiva nel comparto della produzione per conto terzi di integratori alimentari, farmaci e cosmetici, in Italia e all’estero, attraverso il conseguimento di importanti sinergie di sviluppo congiunto delle operative Salix e Sella e, al contempo, di fare il suo ingresso nel canale Farmacia con linee di prodotti dedicate a marchio proprio.

Bird & Bird ha agito al fianco di Progetto Benessere per gli aspetti corporatedell’operazione con un team guidato dal partner Alberto Salvadè (nella foto a sinistra), e composto dall’associate Sara Calamitosi, dal senior associate Matteo Meroni e dalla trainee associate Alice Maria Cuccio. Il team ha altresì incluso Federica Gramatica (nella foto al centro), name partner dello Studio Legale Gasparini Gramatica di Bassano del Grappa per gli aspetti giuslavoristici e di contrattualistica commerciale.

Gli aspetti fiscali e societari sono stati curati daGPAV – Dottori Commercialisti Associati con un team guidato dal partner Alessandro Galli (nella foto a destra), con il supporto di Laura Scapin e Andrea Tarallo, mentre gli aspetti contabili sono stati seguiti da Sistemassociati con un team guidato dal partner Marco Snichelotto.