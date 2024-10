Beatrice Lambertini: esce in radio “Lacrime” il nuovo singolo inedito

Pubblicità

Già in radio “Lacrime” il singolo di Beatrice Lambertini, prodotto da Gerolamo Sacco, nuovo estratto dall’album “Scusate il disordine“ disponibile in digitale (Miraloop/Pirames International).

“Lacrime” è la canzone punto di svolta del primo album “Scusate il Disordine”, dove Beatrice mette insieme la vecchia e la nuova sé stessa per analizzare, esternare, estetizzare e infine superare il sentimento della rabbia in un brano coraggioso, innovativo e dal suono accattivante. Prendendo spunto da vicissitudini dell’adolescenza, ‘provo a farti capire che sono fragile’, Beatrice ci racconta del suo mondo emotivo, del suo percorso, liberando la voce fra momenti più lirici a una filastrocca che ci rimane in testa per ore. La fragilità c’è ma si trasforma in grande resilienza, in consapevolezza di sé, delle proprie storie, dando così vita ad un brano generazionale, profondo e radiofonico.

“Voglio dedicare ‘Lacrime’ a tutte le persone che hanno avuto delle ferite da rapporti di amicizia o relazioni – afferma Beatrice Lambertini – a volte quando una persona ci fa male non ci rendiamo conto che, in un certo senso, glielo stiamo in qualche modo permettendo. Le ‘Lacrime’ così sono il simbolo dei momenti in cui qualcosa non sta andando bene, ma non per forza dentro di noi, anzi, perché le ‘Lacrime’ sono la cura. Semplicemente, certe persone non le meritano.”

La produzione musicale gioca tantissimo sui colori di emozioni ‘così diverse’, enfatizzando i momenti cupi con sintetizzatori anni Ottanta molto dark e i momenti più iconici con orchestrine giapponesi che rincorrono impazzite i loop vocali creati con i back vocal di Beatrice.

Il brano è tratto da “Scusate il disordine” il suo album, questa la tracklist: “Follia Totale”, “Odiami”, “Incubi”, “Amici di M”, “Lacrime”, “Siamo un miracolo”, “Immortale”, “Mixed Emotions”, “Lei non sa” e “Siamo un miracolo – piano cinema”.

Qui il video: https://youtu.be/0l1afKWJ1iY

Il brano è supportato da un video, regia di Niccolò Sacco, in cui si alternano due figure, da lei interpretate, che ci guidano nel racconto. Una più introversa e riflessiva, l’altra più estroversa ed arrogante. Due facce della stessa medaglia che però hanno un passato in comune. Aprendo un vecchio quaderno, le gocce di pioggia che scorrono come lacrime, lasciano spazio alla proiezione di immagini. E di nuovo lo sfondo cambia quando prendono vita forme astratte e lampi di luce generati dal ritmo sul ritornello della canzone. Un loop psichedelico e avvolgente che potrebbe continuare all’infinito!

Beatrice Lambertini nasce, cresce e studia a Bologna dove, durante il periodo scolastico, scopre un’incontenibile energia creativa che la porta verso la musica, il canto e la recitazione. Si iscrive giovanissima alla Music Academy della sua città e alla scuola di teatro e cinema Casa Delle Passioni, cominciando presto a scrivere canzoni. “Superpotere“, il suo singolo di esordio, racconta l’esperienza di un’adolescente che deve confrontarsi con i limiti di una società, non ancora pronta ad accettare e comprendere le diversità, anticipando di anni un trend molto sentito oggi dai giovanissimi. Il video raggiunge in breve tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Pochi mesi dopo, nell’inverno del 2020, è alla 14esima edizione di X Factor Italia, con Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton. La sua esibizione, alle audizioni, è tra le più viste e condivise, diventando un caso mediatico che la porta a parlare, nelle scuole, delle diverse caratteristiche e modalità di apprendimento. Beatrice diventa testimonial dell’Associazione Italiana Dislessia e il Gruppo Editoriale La Scuola SEI pubblica “Superpotere” sui libri di musica per la scuola secondaria di primo grado.

A settembre 2021 esce “Squali” presentato in anteprima nel programma live di Hell Raton sul canale Twitch “Manuelito”, di cui Beatrice è ospite. Il 2022 è un anno di eventi dal vivo, tra scuole e concerti, in diverse regioni italiane, ed è in questo periodo che inizia a progettare il suo primo disco. Il 19 maggio 2023 ha pubblicato il singolo “Siamo un Miracolo” e il 17 novembre “Incubi”. Qualche mese per terminare le registrazioni e a luglio 2024 rilascia l’album “Scusate il disordine” lanciato con “Mixed Emotions” unico brano in inglese di tutto il progetto. Il 18 ottobre arriva “Lacrime” nuovo estratto dallo stesso album.

