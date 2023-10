Bce, via libera alla fase due per l’euro digitale

Condividi

Francoforte, 18 ottobre 2023 – Il consiglio dei governatori della Banca centrale europea (Bce) ha dato il via libera alla fase due, ovvero quella preparatoria, per l’euro digitale.

La fase di indagini, lanciata nell’ottobre 2021, si è conclusa con successo. La decisione sul lancio dell’euro digitale non è stata ancora presa, ma sarà presa in esame una volta che il processo legislativo dell’Unione Europea sarà completato.

La fase preparatoria partirà il 1 novembre e durerà inizialmente due anni. In questo periodo, la Bce si concentrerà sulla messa a punto del manuale di norme per l’euro digitale e sulla selezione dei fornitori che potrebbero sviluppare la piattaforma e le infrastrutture necessarie. Inoltre, saranno condotti test e sperimentazioni per realizzare un euro digitale.

Dopo due anni, il consiglio direttivo della Bce deciderà se passare alla fase successiva dei preparativi, creando le condizioni per una possibile emissione.

“La decisione di oggi segna un passo importante nella nostra iniziativa sull’euro digitale”, ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della Bce. “La fase preparatoria ci consentirà di approfondire la nostra comprensione delle esigenze dei cittadini e delle imprese e di sviluppare un euro digitale che sia sicuro, efficiente e accessibile a tutti”.

L’euro digitale è una valuta digitale emessa dalla Banca centrale europea. Sarebbe accessibile a tutti i cittadini e le imprese dell’area euro e avrebbe lo stesso valore dell’euro fisico.

L’obiettivo dell’euro digitale è quello di fornire ai cittadini e alle imprese un’alternativa sicura e conveniente ai pagamenti digitali basati su criptovalute o valute digitali private.

La Bce ha iniziato a studiare la possibilità di lanciare un euro digitale nel 2019. Nel 2021 ha lanciato una fase di indagini per raccogliere feedback da cittadini, imprese e istituzioni.