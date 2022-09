Bce: l’Eurozona può evitare la recessione

A cura di Antonella Manganelli, AD e Responsabile Investimenti di Payden & Rygel Italia

8 settembre 2022 – La BCE ha annunciato un aumento dei tassi di 75 punti base, in linea con le attese di molti commentatori, e un po’ oltre i 66 punti base prezzati dal mercato. Ulteriori rialzi sembrano a venire. Christine Lagarde ha commentato che la BCE potrebbe aumentare i tassi ad almeno le prossime due riunioni, ma probabilmente per meno di cinque volte a partire da ora, implicando un possibile raggiungimento del tasso terminale a febbraio 2023. Ha inoltre sottolineato come rialzi da 75pb siano abbastanza rari, e come questi non debbano essere visti come la norma.

Non molto è stato menzionato sul TPI, lo strumento “contieni-spread”. La Presidentessa ha inoltre parlato dell’euro, ricordando che la moneta comune si è sì svalutata, ma che tale indebolimento non è altrettanto marcato se lo si guarda su base ponderata per gli scambi commerciali.

Quello che forse ci ha più colpiti però sono stati i commenti sulla crescita. Pur riconoscendo l’esistenza di uno scenario negativo di contrazione, il caso centrale della BCE ad oggi è che da qui al 2024 l’Unione riesca ad evitare una recessione, con previsioni del 3.1% per quest’anno, dello 0.9% l’anno prossimo e dell’1.9% nel 2024.

La reazione dei mercati alla riunione di oggi è, al momento, di tassi al rialzo e curve più piatte, spread poco mossi (se non leggermente ristretti), cambio marginalmente più debole e derivati sul credito europeo lievemente in apprezzamento. Più negativi i mercati azionari, forse questi però più influenzati dai commenti in contemporanea di Powell, a rimarcare la necessità di non fermare la marcia rialzista finchè non si sia raggiunto l’obiettivo inflazione.