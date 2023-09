Bce – +25 bp hike: siamo arrivati in cima? Iniziamo a pensare a quanto tempo fermarci…

Condividi

A cura diMartina Daga, Junior Macro Economist, AcomeA SGR

In occasione delmeetingdi politica monetaria di oggi la Bce ha deciso di alzare di altri 25 bp i tassi di riferimento, portando così ildeposit rateal 4%, ilrefinancing rateal 4.50% e ilmarginal lending facility rateal 4.75%.Dall’inizio del ciclo dei rialzi lo scorso anno a oggi, la Bce ha alzato i tassi complessivamente di 450 bp. La decisione non era scontata, nell’ultima riunione di politica monetaria, infatti,Lagarde non aveva dato indicazioni sulla prossima mossa, lasciando la decisione odierna completamente dipendente dai dati.Questi, tuttavia, nelle ultime settimane ci hanno dato indicazioni diverse: da un lato la debole crescita economica, anticipata daisoft datagià da alcuni mesi e ora confermata anche dahard data, avrebbe potuto sostenere una pausa nel ciclo dei rialzi; dall’altro lato l’inflazione rimane forte e sopra il target del 2%, con la componentecorein particolare che fatica a scendere, e questo ha rappresentato una valida argomentazione per un ulteriore rialzo.Durante la conferenza stampa è stato chiarito che, nonostante la decisione sia stata supportata dalla maggior parte dei membri delboard, alcuni avrebbero preferito una pausa.

Il mercato ha inizialmente letto la decisione in mododovish, puntando l’attenzione su una frase inserita nel comunicato stampa che potrebbe lasciare intendere che, sulla base di una valutazione della situazione corrente, i tassi abbiano raggiunto un livello sufficientemente restrittivo e che, se mantenuti per un tempo sufficientemente lungo, contribuiranno a riportare l’inflazione altargetdel 2% tempestivamente. Tuttavia, come negli scorsimeetingle future decisioni rimangonodata dependent,non solo nella determinazione del livello dei tassi ma anche nella durata di tempo per cui i tassi dovranno essere tenuti a tale livello.

In occasione di questomeetingsono state aggiornate e pubblicatele proiezioni macroeconomiche dello staff della Bce. La crescita dei prezzi è stata rivista al rialzo per questo anno e il prossimo, riflettendo unatraiettoria più alta dei prezzi energetici, mentre al ribasso per il 2025. Sono invece attesi sviluppi più positivi per la componentecore.È stato riconosciuto che i passati aumenti sono in questo momento trasmessi all’economia con forza, l’impatto della stretta monetaria ha portato a un ulteriore inasprimento delle condizioni finanziarie, che ha portato a una riduzione della domanda, fattore importante perriportare l’inflazione verso l’obiettivo. Considerando questo contesto domestico, insieme all’indebolimento del commerciale internazionale,i funzionari della Bce hanno abbassato significativamente le loro proiezioni di crescita economicaper tutto l’orizzonte temporale proiettato. La significativa revisione al ribasso della crescita del 2024 è stata giustificata dallo spostamento in avanti nel tempo della ripresa economica. Nonostante non sia stata nascosta la preoccupazione sulle prospettive di crescita, in particolare guardandoleading indicatorcome i PMI,per il momento lo staff della Bce non si proietta in una recessione economica. Durante la conferenza stampa è stato sottolineato comeil mercato del lavoro rimanga molto forte in Area Euro, nonostante il rallentamento economico, con una crescita salariale al 5.5, la partecipazione alla forza lavoro in crescita ed il tasso di disoccupazione ai minimi storici (rispettivamente pari a 75% e 6.4%). Tuttavia, in questo momento si monitorano attentamente le nuove assunzioni nel settore terziario, particolarmentelabor intensive, e che finora era in espansione e solo recentemente ha iniziato a dare segni di rallentamento in Europa.

Avvicinandoci alla fine del ciclo dei rialzi l’attenzione si sta spostando da “quanto ancora alzeranno i tassi di riferimento” a “per quanto tempo rimarranno alti” e verso gli altri strumenti di politica monetaria nelle mani della Bce. Per il momento non sono stati annunciati cambiamenti nel programma diQuantative Tightening, da luglio la Bce ha smesso di reinvestire tutti i titoli in scadenza del programma APP, a oggi la Bce detiene un totale di euro 3.135 bn dei titoli in questo programma principalmente concentrati nel PSPP, mentre per il momento rimane garantito il reinvestimento dei titoli in scadenza del programma PEPP fino alla fine del 2024. La liquidità in eccesso è rimasta sostanzialmente stabile da fine giugno, quando ha registrato un calo importante dovuto non solo all’avanzamento del programma di QT, ma anche al ripagamento della scadenza di giugno del TLTRO da parte delle banche europee.