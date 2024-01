Barbara Luna: intervista alla cantautrice

Condividi

In questa intervista la cantautrice Barbara Luna ci racconta il nuovo singolo “Fiori d’inverno”, un brano d’amore che nasce in collaborazione con il rapper bolognese Thomas Cerè. I due artisti hanno deciso di affrontare il tema dell’amore che non sboccia e diventa talmente complicato che vede i due protagonisti litigare e darsi colpe su ogni cosa. Nessuno si prende la responsabilità di cosa sta accadendo. Si vanno a toccare tasti dove una persona è veramente tanto lontana dall’altra. Ci si illude molte volte di poter riuscire ad amarsi lo stesso, nonostante le divergenze, ma alla fine tutto viene a galla, tra egoismo e dubbi.

Com’è iniziato il tuo percorso?

È nato fin da piccola, ma ero molto rock ai tempi (anche ora, ma canto pop).

Mi piaceva un sacco cantare canzoni di Aerosmithe guns, mi facevano sentire bene

Come potremmo definire il tuo genere?

Direi pop, spero di riuscire a fare dei pezzi pop/rock

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Un messaggio di libertà e di serenità, non così per dire, ma perché tutti abbiamo il diritto di essere liberi

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

E’ nato da un’idea con Thomas, un rapper che ho conosciuto quest’estate, alla fine siamo riusciti ad incontrarci e a creare qualcosa insieme, lo trovo bello, sia per il testo sia per quello che vuole esprimere,

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Fare uscire tantissimi singoli!