Barbara Luna: “Fiori d’inverno”, il nuovo singolo

Pubblicità

Condividi

Dal 1° novembre 2024 sarà sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Fiori d’inverno”, il nuovo singolo di Barbara Luna.

Pubblicità

“Fiori d’inverno” è un brano che racconta un amore travagliato, in cui, alla fine, sembra meglio rimanere soli piuttosto che vivere in un amore a metà. Spesso ci ritroviamo in queste situazioni senza accorgercene, e quando realizziamo che la relazione non funziona, a volte è troppo tardi per uscirne a testa alta.

La versione originale del brano è uscita all’inizio dell’anno, questa volta Barbara ha deciso di dargli una nuova veste cantandola da sola e aggiungendo una nuova prima strofa e una parte speciale in cui metaforicamente parla della luna e delle stelle.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Preferisco essere ‘guardata e non toccata’, perché in questo modo si soffre meno, anche se si perde un pezzo d’amore. Esistono amori che ci travolgono e che sono unici per la chimica che sprigionano, ma sono anche i più pericolosi. A volte, è meglio farne a meno. Sto ancora cercando di capire cosa sia meglio e cosa sia peggio; forse non esiste una risposta giusta. In questo momento, la mia mente è più orientata verso la solitudine piuttosto che verso una sofferenza tardiva.”

Il videoclip di “Fiori d’inverno” è stato girato a New York, a Brooklyn, di fronte allo skyline, precisamente all’Old Pier 1. È stata una scelta casuale durante un viaggio fatto un mese fa, i turisti si fermavano a guardare, e probabilmente si saranno chiesti: “Chi è questa e in che lingua canta?”.

Barbara Luna nasce a Genova nel 1979, sin da piccola aveva una forte passione per la televisione e per il canto, tanto che inventava canzoni in inglese finto, ma la sua timidezza la portò ad evitare qualsiasi tipo di contatto con il mondo dell’arte, fino a che a 15 anni iniziò a cantare in un gruppo rock.

Purtroppo per questioni economiche la sua strada fu molto difficile perché non aveva molte possibilità di prendere lezioni di canto in maniera assidua, ma cercava di fare quel che poteva per non pesare sulla famiglia.

Quando poi iniziò a lavorare riuscì in qualche modo a pagarsi qualcosa e iniziò a far uscire dei singoli, il primo “Onde D’immagini”. Tramite il fai da te riuscì a farlo passare in parecchie radio web, poi uscì con “Portami con te” un brano che presentò a SanRemo Giovani nel 2008, ad accompagnarla c’era Claudio Lippi. Non riuscirono a classificarsi, e da lì, la sua carriera si fermò perchè suo padre fu colpito dalla malattia e per il dolore smise di fare musica.

Prima della morte del padre fece uscire un brano per lei molto importante “Guardo avanti” che dava il via alla nuova Barbara Luna, con nuove speranze, ma poco dopo morì suo papà e si chiuse in se stessa per molti anni.

Nel 2021 però la voglia e la passione per il canto tornarono come se non avesse mai smesso di farlo, però in questo caso volle ricominciare da zero facendo le cose per bene.

Iniziò lezioni di canto con il maestro e suo esempio Roberto Tiranti.

Non fu semplice ricominciare, c’era proprio da ricominciare da zero, era come se non avesse mai usato le corde vocali. Dopodiché decise di incontrarsi con altri due autori per provare a fare qualcosa, ed infatti è nata una bella collaborazione con Manuel e Prince, dove a cadenza quasi mensile, si incontrano per creare cose nuove.

Barbara Luna ha deciso di non fare uscire un album per il momento ma vari singoli con cadenza mensile.

I suoi obiettivi sono ambiziosi, ma per ora si “accontenta” di essere felice per quello che crea e che riesce a raccontare in musica.

A luglio ha partecipato a The Coach arrivando in semifinale, è stata una bella esperienza in quanto ha potuto ritrovarsi su un palco televisivo e conoscere altri artisti. Infatti in questo contest c’è stato un bellissimo incontro con con un rapper bolognese Thomas Cerè, con il quale ha già iniziato due collaborazioni.

Nel 2024 ha iniziato a fare nuovi singoli, tra i quali “A me ricordi il tempo” e “L’armadio accanto alla finestra”.

“Fiori d’inverno” è il nuovo singolo di Barbara Luna disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 1° novembre 2024.

Facebook | Instagram | TikTok | YouTube