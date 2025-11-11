Banche italiane: la rete dimezzata

Negli ultimi due decenni, il sistema bancario italiano ha vissuto una trasformazione profonda: oltre 14.000 sportelli bancari chiusi dal 2008 al 2024, con una rete fisica praticamente dimezzata. L’analisi del Centro studi di Unimpresa mostra come crisi, fusioni e digitalizzazione abbiano riscritto la geografia finanziaria del Paese, spostando l’equilibrio tra banca fisica e banca digitale.

Dal boom degli sportelli alla crisi del 2008

All’inizio degli anni Duemila, l’Italia viveva l’età d’oro della banca di prossimità. Tra il 2000 e il 2008 il numero di filiali bancarie cresce del 21%, passando da 28mila a oltre 34mila unità. Era il tempo in cui avere una sede in più significava aumentare la raccolta, il credito e la fiducia dei clienti. Le banche popolari, le casse di risparmio e gli istituti locali rappresentavano il tessuto vivo del territorio.

Ma nel 2008 la crisi finanziaria globale cambia tutto. I costi di struttura e personale diventano insostenibili e la rete fisica si trasforma da punto di forza a elemento di vulnerabilità. Inizia la stagione delle chiusure e delle fusioni, con la nascita dei grandi gruppi bancari e il ridimensionamento della rete tradizionale.

Il decennio della razionalizzazione (2009–2015)

Tra il 2009 e il 2015 vengono chiusi circa 4.000 sportelli bancari. La crisi del debito sovrano del 2011 e le fusioni tra istituti (Intesa-Sanpaolo, UBI, Banco BPM) portano a una sovrapposizione delle reti territoriali. Le banche iniziano a puntare su filiali hub, più grandi e multifunzionali, mentre scompaiono le micro-sedi di quartiere.

La tecnologia inizia a cambiare le abitudini dei clienti e a ridurre la necessità di interazione fisica. Le filiali diventano sempre meno luogo di operazioni e sempre più centro di consulenza.

La rivoluzione digitale: 2016–2024

In appena otto anni la rete si dimezza. Dal 2016 al 2024 gli sportelli passano da 29.027 a 19.655, una riduzione di oltre 9.300 unità. L’home banking, i pagamenti elettronici e i servizi online hanno trasformato radicalmente il modo di usare la banca.

Durante la pandemia il processo si accelera: tra il 2020 e il 2021 scompaiono più di 2.600 sportelli, mentre gli italiani scoprono la comodità del conto digitale. Oggi oltre l’80% delle operazioni avviene da remoto, compresi investimenti, mutui e aperture di conto.

Dal 2022 emerge la banca ibrida

Negli ultimi anni, la contrazione rallenta: –665 filiali nel 2022, –825 nel 2023 e –505 nel 2024. Si entra in una fase di stabilizzazione, con l’ascesa della banca ibrida: meno sportelli, ma più evoluti, orientati a consulenza finanziaria, wealth management e servizi personalizzati.

Le filiali tradizionali si trasformano in “centri di consulenza”, con operazioni di cassa automatizzate e supporto remoto. L’obiettivo è un nuovo equilibrio tra prossimità e innovazione.

Nord e Sud: un’Italia divisa

Il ridimensionamento ha però accentuato le disparità territoriali. Il Nord, più digitalizzato, ha reagito meglio; il Mezzogiorno, invece, ha subito un effetto di desertificazione bancaria, con molti piccoli comuni rimasti senza sportello.

Questo non è solo un cambiamento logistico, ma culturale: il rapporto diretto con il direttore di filiale, la fiducia costruita negli anni, la conoscenza del territorio erano un valore. Oggi la banca digitale rischia di sostituire la relazione con l’algoritmo.

Verso il 2030: quale futuro per la rete bancaria

Secondo le stime di Unimpresa, entro il 2030 si potrebbe raggiungere un nuovo equilibrio con circa 15.000 sportellioperativi. Saranno concentrati nelle aree a maggiore densità economica, con una presenza fisica più omogenea e servizi sempre più personalizzati.

La chiave sarà nei piani industriali che i principali gruppi bancari (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Bper, Crédit Agricole) presenteranno nel 2026. Da essi dipenderanno le strategie future di investimento nella digitalizzazione, la formazione del personale e il modello di servizio al cliente.

Una banca moderna ma vicina

Come sottolinea il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, “la chiusura degli sportelli è in parte inevitabile, ma la vera modernità sarà quella di una banca che resta vicina anche quando non è più dietro lo sportello”.

L’innovazione non deve tradursi in abbandono dei territori, ma in nuovi modelli di prossimità, capaci di garantire a cittadini e imprese accesso al credito e inclusione finanziaria.