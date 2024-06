Tragico incidente a Pavia: bambino di 18 mesi cade dal quarto piano e perde la vita

By

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto ieri in un condominio situato in periferia. Secondo le prime ricostruzioni, mentre la mamma era impegnata nelle faccende domestiche, il piccolo sarebbe riuscito a salire su un condizionatore d’aria posizionato vicino alla ringhiera del balcone. Purtroppo, il bambino si è sporto troppo e ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per 14 metri.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

La caduta si è conclusa nel cortile interno del condominio. Immediatamente soccorso, il bambino è stato trasportato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante gli sforzi dei medici e un intervento chirurgico urgente, le lesioni riportate dal piccolo si sono rivelate fatali.

Una comunità sotto shock

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto. La tragedia ha sollevato un’ondata di commozione e solidarietà nei confronti della famiglia del piccolo. Le autorità stanno ora indagando per chiarire ogni dettaglio dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.