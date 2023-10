“AzzurroMare” è il nuovo singolo di Annaly

Condividi

Dal 20 ottobre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “AzzurroMare”, il nuovo singolo di Annaly.

“AzzurroMare” è un brano uptempo, dal sapore un po’ nostalgico e malinconico che racconta la storia di chi si cerca, anche solo per un piccolo ritaglio di tempo, e dell’esigenza di ritrovarsi, senza limiti spaziali o temporali, con la stessa sensazione di tempo e spazio sconfinato che sentiamo quando guardiamo il mare.

“AzzurroMare” è il punto di arrivo (ma anche il punto di inizio). La realizzazione del brano è un obiettivo raggiunto, il risultato della storia musicale e artistica di Annaly, ma è anche un nuovo punto di partenza perché la ricerca dell’espressione artistica è in continuo divenire.

Annaly è come il vento: non si ferma mai.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Annaly. Così mi chiamano da sempre e questo nome racchiude in sé tutto ciò che rappresento. Sono fatta di emozioni, di colori, di parole e soprattutto di musica. Tutto il mondo che ho dentro lo proietto fuori attraverso quello che è da sempre il mio strumento: la voce. Tramite questa voglio costruire legami, connessioni, relazioni, perché ciò che canto, partendo da me, possa arrivare a chiunque mi ascolti, senza restare in superficie, ma toccando le giuste corde emozionali.”

Biografia

Annaly (Annalisa Lipari), nasce negli intramontabili Anni ’80 e, sin da piccola, la musica, in ogni sua derivazione, pervade la sua quotidianità: dai primi piccoli ensemble corali scolastici, sino allo studio del pianoforte classico e del canto moderno.

Sono solo gli inizi di quella che diverrà negli anni una vera e propria ricerca di se stessa e delle proprie potenzialità musicali e canore, esplorando differenti generi musicali, a partire dal soul – r’&b’, passando per il modern gospel, e poi ancora ricercando nuove sonorità vocali più rock-blues e mettendosi alla prova anche con la disco dance e con il funky.

Numerose sono le esperienze live sui palchi in cui si è esibisce come front woman (The Soulmates band , Time Travel Live band, Groove Factory) e questo le ha permesso nel tempo di migliorare le proprie abilità comunicative e la propria versatilità vocale.

La maturità raggiunta ha spinto Annaly a sperimentare nuovi progetti, inediti e cantautorali.

