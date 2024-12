Azionario globale: l’analisi di Zak Smerczak sui semiconduttori e le opportunità di mercato

Pubblicità

I mercati globali secondo Zak Smerczak

Nel suo approfondimento, Zak Smerczak, analista e gestore del fondo Comgest Growth Global, evidenzia come i mercati azionari globali abbiano attraversato un periodo di forte volatilità nel mese di ottobre. La dinamica è stata guidata da fattori politici, economici e dalla pubblicazione delle terze trimestrali, con impatti significativi sulle performance regionali.

Negli Stati Uniti, il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve ha sostenuto il mercato, rendendolo il principale motore della crescita globale. Al contrario, il Giappone ha risentito dell’incertezza politica legata alle elezioni anticipate, mentre in Europa i risultati aziendali sono stati molto eterogenei, con una marcata volatilità intraday oltre le medie storiche.

Semiconduttori e IA: la visione strategica di TSMC

Smerczak dedica particolare attenzione al settore dei semiconduttori, citando il caso di TSMC, il maggiore produttore mondiale. La società ha registrato risultati trimestrali solidi e ha alzato le stime di crescita dei ricavi per il 2023, portandole al 30%. Questa revisione è attribuita a due fattori principali: la stabilizzazione dei mercati finali e la persistente domanda di tecnologie legate all’intelligenza artificiale (IA).

Per Smerczak, la posizione di TSMC è strategica, con i semiconduttori che rappresentano un asse portante dello sviluppo tecnologico e un settore cruciale per la sostenibilità della crescita globale.

Settori resilienti: pagamenti digitali e cloud

L’analisi di Smerczak evidenzia anche la resilienza di altri settori chiave. Visa, leader globale nei pagamenti digitali, ha riportato risultati in linea con le aspettative, mostrando una crescita costante e una forte domanda dei suoi servizi a livello mondiale.

Un altro caso rilevante è quello di Alphabet, la holding di Google, che ha registrato una crescita significativa dei ricavi nella divisione Cloud, sottolineando il ruolo sempre più centrale dei servizi tecnologici avanzati nell’economia globale.

Prospettive future: tra rischi geopolitici e macroeconomici

Zak Smerczak prevede che la volatilità continuerà a caratterizzare i mercati globali, alimentata da tensioni geopolitiche, come quelle in Medio Oriente e Ucraina, e da interrogativi sulla sostenibilità della crescita in settori chiave. In particolare, il focus rimane su semiconduttori, IA e spesa per consumi, con mercati che cercano segnali di stabilità e nuove opportunità di investimento.