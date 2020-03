Nuova autocertificazione spostamenti. Ministero pubblica il modulo di autodichiarazione per spostamenti

Anche se ci si sposta a piedi per fare la spesa o per far passeggiare il cane è necessario compilare il modulo da mostrare ad operatori di polizia ad un eventuale controllo.

Ci si può spostare in quattro casi: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti (autocertificazione) reso obbligatorio per chi intende spostarsi verso un altro comune per necessità lavorative o di salute.

Si tratta di un modulo in PDF editabile che potete scaricare da qui.

Scarica il nuovo modulo autodichiarazione per spostamenti qui (PDF)

E’ disponibile inoltre un vademecum delle regole da seguire per gli spostamenti che linkiamo e indichiamo ulteriormente in calce all’articolo.

Scarica il vademecum delle regole da seguire per gli spostamenti “Posso muovermi” (PDF)

“In vigore da oggi in tutta Italia le nuove misure per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 – si legge sul sito del Ministero degli Interni – Il provvedimento, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020.

Disponibile il modulo editabile online di autodichiarazione per gli spostamenti.”