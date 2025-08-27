Auto usate in ripresa. Unrae: a giugno mercato in positivo grazie alle minivolture

Il settore torna a crescere (+0,4%), con un rapporto di 1,9 auto usate per ogni nuova immatricolazione nel 1° semestre 2025
Il mercato torna a crescere
Il mercato dell’auto usata ha chiuso giugno 2025 con un leggero ma significativo segnale positivo: 422.627 trasferimenti di proprietà, in crescita dello 0,4% rispetto allo stesso mese 2024.
E’ quanto emerge dai dati UNRAE pubblicati nelle ultime ore.
La ripresa arriva dopo la battuta d’arresto di maggio, interrompendo una lunga fase di crescita. Le minivolture hanno sostenuto l’andamento, con un incremento dell’1,5%.
Diesel ancora in testa, ma perde terreno
Il diesel rimane la motorizzazione più diffusa, ma cala al 41,1%, avvicinandosi alla benzina (38,5%). Prosegue la crescita delle ibride, che raggiungono il 10,6% dei passaggi. In lieve aumento anche elettriche e plug-in, sopra l’1%.
Scambi tra privati in aumento
Gli scambi tra privati e aziende salgono al 56,1% del totale, mentre calano quelli da concessionari a clienti finali (39,2%). Marginali i passaggi dal noleggio.
Lombardia leader, seguono Lazio e Campania
La Lombardia si conferma prima regione per trasferimenti (16%), seguita da Lazio (10,1%) e Campania (9%). A crescere maggiormente è la Sicilia (+0,4 p.p.).
Vecchie ma sempre richieste
Quasi la metà delle auto usate scambiate (48%) ha oltre 10 anni. Solo il 23,2% dei trasferimenti riguarda auto fino a 4 anni, in calo rispetto al 2024.
Minivolture: trend in crescita
Le minivolture vedono crescere il peso dei privati che permutano l’auto (57,7%) e degli operatori (28,4%). In crescita anche le ibride (12,9%) e le vetture da 2 a 4 anni.
Usato vs nuovo: il rapporto si allarga
Nel primo semestre 2025 sono state vendute 1,9 auto usate per ogni nuova immatricolazione, con 1,594 milioni di usate e 861.000 nuove. Un rapporto in crescita rispetto al 2024 (1,8).
Usato ed emissioni
Il 51,1% delle auto scambiate è Euro 6, segno che il mercato dell’usato sta gradualmente rinnovando il parco circolante.
