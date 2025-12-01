Auto. Perché la proposta Merz può cambiare la transizione

Il dibattito europeo sull’auto elettrica obbligatoria dal 2035 sembrava già scritto. Poi è arrivata l’ipotesi del cancelliere tedesco Friedrich Merz: consentire anche dopo quella data l’immatricolazione di modelli ibridi e motori termici altamente efficienti.
Una proposta che, secondo un’analisi del Centro studi di Unimpresa, potrebbe alterare in modo significativo la dinamica della domanda.
La simulazione indica che un approccio più flessibile rispetto al “tutto elettrico” genererebbe un aumento delle vendite tra il +5% e il +8%, con un valore medio intorno al +6% nel primo triennio post-2035.
Da dove nasce l’effetto crescita?
Secondo Unimpresa, il potenziale incremento deriva da due comportamenti oggi sottovalutati:
- Una quota tra il 15% e il 20% di famiglie e imprese rinvierebbe l’acquisto in presenza di un obbligo di elettrico puro.
- Tra questi indecisi, tra il 30% e il 40% tornerebbe sul mercato se potesse scegliere anche modelli ibridi o termici ad alta efficienza.
La combinazione di questi fattori produce un potenziale incremento delle immatricolazioni di circa il 6,3% rispetto allo scenario più rigido.
Numeri alla mano: cosa succede al mercato nel 2036
Applicando quel +6% alle stime di vendite UE 2036 – circa 10 milioni di vetture in uno scenario full-electric – la maggiore flessibilità porterebbe a 600.000 auto aggiuntive nel primo anno.
Con un prezzo medio europeo di 30.000 euro, il beneficio per l’industria automobilistica sfiorerebbe i 18 miliardi di euro annui.
Effetti sulla filiera: meno shock, più equilibrio
Secondo Unimpresa, un alleggerimento del vincolo eviterebbe uno dei rischi più seri: una transizione troppo brusca, che genera:
- crollo temporaneo dei volumi,
- sovracapacità negli impianti,
- squilibrio del mix produttivo,
- crisi nelle PMI della componentistica tradizionale.
Una timeline più ampia permette alle imprese – soprattutto le PMI della filiera automotive – di diversificare, ammortizzare investimenti e pianificare la riconversione industriale senza traumi.
La posizione di Spadafora: “Realismo, non arretramento”
Per Giuseppe Spadafora, vicepresidente di Unimpresa, la proposta Merz:
«Introduce un elemento di realismo in un dibattito spesso ideologico. Consentire le auto ibride dopo il 2035 non significa tradire gli obiettivi climatici, ma costruire una transizione tecnica, industriale e socialepiù sostenibile».
Spadafora ribadisce il concetto chiave della strategia di Unimpresa:
- neutralità tecnologica,
- tempi compatibili con l’innovazione reale,
- tutela dell’occupazione,
- difesa del patrimonio industriale europeo.
E conclude:
«Non si tratta di rallentare la transizione, ma di accompagnarla con prudenza e responsabilità».