Aurora Pevarello: “L’amore che sapore avrà” è il nuovo singolo

Dal 24 novembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “L’amore che sapore avrà”, il nuovo singolo di Aurora Pevarello.

“L’amore che sapore avrà” è un brano che nasce in un momento di sfogo dopo la fine di una relazione. La giovane cantautrice ha voluto descrivere il suo stato emotivo di allora legato alla fine di un rapporto durato alcuni anni. Si sentiva un po’ persa, legata a certe abitudini che perdendosi hanno destabilizzato un po’ la sua quotidianità.

Il tempo, che è tema molto ricorrente nei suoi brani viene sempre mostrato come un ostacolo, è per lei legato alla paura di non riuscire a godersi a pieno ogni momento.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Se mi lasci così non capisco neanche io l’amore che sapore avrà”

Biografia

Aurora Pevarello è una cantautrice di 21 anni e viene da un paesino vicino a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. La musica nella sua famiglia c’è sempre stata; ogni piccolo risparmio che le davano i genitori e parenti li metteva in una busta con su scritto “casa per Milano”, perché questo era il suo sogno da quando aveva 11 anni. Finita la maturità ha deciso di realizzarlo. Oggi vive a Milano per la musica.

Ha iniziato a prendere lezioni di canto a 13/14 anni in una scuola vicino al suo paese. Successivamente ha preso lezioni di pianoforte. Ha partecipato a vari concorsi tra cui Tour Music Fest, Una Voce per Sesto, Vicenza Rock Contest, Diamondmusic.

Ha iniziato a cantare nei locali del suo paese,facendo serate anche di karaoke. A Milano ha iniziato a fare l’artista di strada. Inizialmente da sola e poi insieme a un suo amico chitarrista. Ha iniziato a produrre i suoi brani, infatti il 15 luglio 2023 è uscito il suo primo singolo ‘Ora, domani’.

