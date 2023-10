Attivisti di Ultima generazione bloccano autostrada A4 a Torino: 19 fermati

Condividi

Torino, 19 ottobre 2023 – Attivisti di Ultima generazione hanno bloccato l’imbocco della A4 nella periferia nord di Torino, provocando code e disagi al traffico.

I giovani, seduti sull’asfalto, hanno esibito uno striscione con su scritto “Fondo riparazione”, riferendosi al fondo di 20 miliardi di euro per ripagare i danni causati da eventi climatici estremi.

La protesta ha provocato tensioni con gli automobilisti, che hanno inveito contro gli attivisti. La Polizia è intervenuta per spostare i giovani, ma due di loro si sono incollati le mani al manto stradale e sono stati portati in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche la Digos, che ha identificato e portato in questura 19 attivisti, di cui alcuni avrebbero violato il foglio di via.

Le motivazioni della protesta

Gli attivisti di Ultima generazione hanno spiegato che la loro protesta è finalizzata a chiedere al Governo un impegno maggiore nella lotta al cambiamento climatico.

“Il fondo di 20 miliardi di euro è un primo passo importante, ma non è sufficiente”, hanno dichiarato gli attivisti. “Serve un piano di investimento a lungo termine per ridurre le emissioni di gas serra e adattarsi ai cambiamenti climatici già in atto”.

Le conseguenze della protesta