Ancora ottimi ascolti per Che tempo che fa che registra 2.490.000 spettatori e uno share del 9,2%, con un picco d’ascolto di 2.776.000 spettatori e un picco di share del 10,45%; dati che lo confermano ancora una volta secondo programma della serata in valori assoluti, in una puntata che ha visto fra gli ospiti La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, Giovanni Toti, Erik Lavévaz, Antonino Spirlì, il medico e scienziato americano Eric Topol, Walter Ricciardi, Roberto Burioni, Roberto Bolle, Sabrina Ferilli, Luciano Ligabue, Elisa.

Ottimi ascolti anche per l’Anteprima seguita da quasi 1 milione e 700mila spettatori (1.693.000) pari al 6,4% di share e per Che Tempo Che Fa – Il tavolo con il 7,2% share e quasi 1 milione e 400mila spettatori (1.355.000). Con quasi 400.000 interazioni #CTCF si conferma il programma più commentato dell’intera giornata.