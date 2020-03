ASCOLTI TV / La storica Domenica Sportiva è stata seguita da 650.000 italiani a casa (share 5.9%), durante una giornata del campionato di Calcio, influenzata dalla vicenda Coronavirus





Milano, 2 marzo 2020 – Un gran risultato in termini di ascolti, ieri sera su Rai 2 per La Domenica Sportiva, durante una giornata particolare del Campionato di Serie A, ai tempi del Coronavirus: la puntata dello storico rotocalco Rai, condotta ieri sera da Paola Ferrari in coppia con Jacopo Volpi, è stata seguita da 650.000 telespettatori e ha registrato il 5.9% di share, distinguendosi tra le trasmissioni sportive in onda domenica. Sebbene l’emergenza Coronavirus, stia infatti influenzando i calendari di diversi appuntamenti sportivi, compreso il Calcio Italiano e le partite della massima serie tanto attese dai tifosi, confermate, a porte chiuse o rinviate a successivi recuperi, il dato di ascolto della storica trasmissione Rai, evidenzia la domanda di informazione e di Calcio da parte del pubblico di italiani a casa. Anche in questo particolare momento storico, in cui attualità ed emergenza decretano le priorità e determinano i calendari degli appuntamenti, non solo sportivi.