Ascanio, “PIAZZALE MICHELANGELO”: ascolta il nuovo brano

Dal 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “PIAZZALE MICHELANGELO”, il nuovo singolo di Ascanio disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 19 novembre.

Una fuga romantica, raccontata secondo la chiave di lettura della Gen Z. Il racconto proposto nel nuovo brano di Ascanio, “PIAZZALE MICHELANGELO”, è quello di un ragazzo che, pur avendo incontrato solo una volta una ragazza, sente che con lei potrebbe costruire il suo futuro. Non è una storia d’amore da romanzo, ma quella passione che esplode subito, che fa sentire tutto possibile, come quando pensi che il mondo sia tuo e il domani non esista ancora. La ragazza non è solo un sogno lontano, è già nel suo cuore, nel suo progetto.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Con questo nuovo inedito racconto la parte interiore del protagonista che non riesce a dimenticare un incontro. Scrivere e’ un modo che mi aiuta a comunicare e raccontare agli altri e a me stesso i miei modi di pensare ed i miei mondi tutti da scoprire. Il mio singolo PIAZZALE MICHELANGELO” verrà pubblicato dalla label Dmb Production e distribuito da ADA Music Italy. Questa estate appena trascorsa in giro per l’Italia ricca di concerti mi ha fatto capire quanto è importante avere sempre il contatto con i propri Fan, cosa che ho sempre amato ed oggi sempre di più. Spero che questo sia sempre un inizio poiché è sempre bello scoprire emozioni nuove di un percorso ancora lungo!”.

Andrea Ascanio, in arte Ascanio, è un cantautore indie/pop nato il 18 agosto 2003 a Copertino, in provincia di Lecce. Fin da piccolo ha mostrato una grande passione per il calcio e la musica, ma dopo aver capito di non avere le qualità tecniche per diventare un calciatore, si è dedicato completamente alla musica.

A soli 7 anni, dopo pochi mesi di studio, è riuscito a superare le selezioni del programma televisivo “Ti Lascio una Canzone” condotto su Rai 1 da Antonella Clerici.

Ha debuttato sul palco del programma come membro di un trio e duettando con vari cantanti, vincendo anche il premio della critica. Alla fine del programma è stato selezionato per una tournée in America, cantando in importanti palcoscenici come Chicago, Atlantic City, Connecticut e New York.

Nel 2012-2013 ha partecipato ad altri programmi televisivi, come “Se stasera sono qui” su LA7 con Teresa Magnino e il “XX Concerto di Natale” al Vaticano.

Nel 2019, Ascanio si è avvicinato alla strada del cantautorato, scrivendo i suoi primi pezzi dopo l’incontro con l’autore multiplatino Rory Di Benedetto. Insieme hanno proposto uno stile contemporaneo ed indie. Nei suoi brani, Andrea cerca di descrivere immagini della quotidianità con un linguaggio semplice e ricco di metafore azzardate.

Ha recentemente terminato il suo percorso come allievo di Rudy Zerbi nel talent show “Amici di Maria De Filippi”, dove ha presentato il suo primo singolo “Margot”. La canzone parla di due ragazzi che hanno paura delle sorprese che la vita potrebbe riservargli, descritte attraverso citazioni ironiche di esperienze divertenti, con un mood definito “nostalgicamente simpatico”.

Come per i suoi altri singoli “Riaccendo la TV”, “Mood” e “Karma”, anche in questo nuovo progetto Andrea dimostra la capacità di usare le parole in modo fantasioso e melodico. Il singolo di successo “Margot” attualmente conta circa 8 milioni di ascolti su Spotify è prodotto da Rory Di Benedetto ed Eggwyte, per l’etichetta DMB Management ed è distribuito dalla Sony Music Italy. Nonostante le numerose audizioni, tra cui quella per “X Factor”, Ascanio sa di avere tutte le carte in regola per continuare a perseguire il suo sogno. La sua passione per la musica lo accompagna fin dall’infanzia, quando ha abbandonato il calcio per concentrarsi sulla sua voce.

Nel 2023 ha realizzato la colonna sonora del cortometraggio intitolato “I nostri Sogni”, che successivamente è stato presentato e riprodotto al Giffoni Festival con la regia di Riccardo Denaro

La figura di Ascanio ha trovato la sua area di spicco su TikTok dove i suoi brani sono andati subito virali in tutta Italia come il singolo Alice in feat con Luk3.

Nell’ultima estate il singolo lanciato dall’artista ha raggiunto circa 30k video realizzati su TikTok e superato in due mesi la soglia 1 milione di ascolti intitolato “Tutta Rosa”.

Questo nuovo singolo parla di un colpo di fulmine verso una ragazza di Milano definita “perfettina”, raccontando e descrivendo l’incontro tra lei e i due ragazzi in modo dettagliato. Infatti, il testo cita «lei che gira in centro con la Smart / tutta rosa con gli strass».

Dopo il successo estivo il 30 agosto è uscito anche la versione spagnola del brano già virale su TikTok. Il brano è accompagnato dall’attore, cantante e star dei social VYPERR.

“PIAZZALE MICHELANGELO” è il nuovo singolo di Ascanio disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 19 novembre 2024 e in rotazione radiofonica dal 22 novembre.

