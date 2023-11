Arriva il nuovo reader RFID universale: piccolo, versatile e multi-ISO

Condividi

New entry nel catalogo prodotti di RFID Global: CPR70 è il modulo OEM multi-ISO ed NFC, progettato per soluzioni embedded e con molteplici sbocchi applicativi, dal ticketing all’industria 4.0

Brescia, 8 novembre ’23

RFID Global → www.rfidglobal.it, il distributore a valore aggiunto di sistemi RFID, NFC e Bluetooth Low Energy, annuncia la new entry nel parco prodotti del lettore CPR70: il reader modulo RFID opera in banda HF (13,56 MHz) ed è multi-standard, capace di identificare in modalità contactless smart card e tag NFC, ISO 14443 A/B, ISO 15693 e ISO18000-3M3.

Note distintive del dispositivo RFID

La nota di spicco del nuovo reader modulo è la sua natura ultimate: le comunicazioni con l’host, la capacità di operare con l’antenna integrata oppure di connettersi con un’antenna esterna, la conformità a tutti gli standard ISO della banda 13,56 MHz, il fattore di forma compatibile con tutti i precedenti modelli prodotti da Feig Electronic, i digital outputs e la potenza RF di 450 mW trasformano il dispositivo CPR70 in uno strumento RFID universale, adatto a molteplici scenari applicativi

Appunti tecnici e sbocchi applicativi

Piccolo e leggero, il reader CPR70 è dotato di 3 output digitali per la connessione a luci led esterne (o simili) e può operare o con l’antenna integrata oppure con una esterna; progettato per essere integrato in terminali e totem interattivi, stampanti, dispositivi palmari etc., il modulo CPR70 dispone delle intefacce RS232-TTL e USB Full-Speed ed è compatibile con gli altri dispositivi della famiglia CPR in termini di funzionalità e protocollo.

Completano l’identikt tecnico del CPR70 la sua elevata affidabilità e durata di 500.000 ore, e il range di lettura fino a 24 cm (con antenna esterna e in base al contesto operativo).

Un simile profilo tecnico rende questo modulo OEM la risposta RFID ideale per molteplici applicazioni, tra cui ticketing, trasporti ATM, parcheggi e, più in generale, pagamenti contactless, identificazione e tracciabilità nell’industria 4.0 (es. Kanban), nei servizi medicali, nelle lavanderie industriali, nella gestione archivi e biblioteche, nel commercio e vending machine, oltre ad applicazioni custom OEM.

Attenzione è stata dedicata anche al tema della sicurezza dei dati, poiché il modulo CPR70 utilizza funzionalità estese di alto livello (SoftCrypto).

Come tutti i sistemi RFID prodotti da FEIG Electronic, anche il reader modulo CPR70 dispone delle autorizzazioni sulle radio emissioni (per l’Europa: EN 300 330).