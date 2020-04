Approvato il decreto scuola. Due ipotesi maturità e tutti promossi

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla scuola.

A darne notizia è l’agenzia Ansa.

Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, in attesa del testo del decreto “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” approvato in sede di Consiglio dei ministri, ci sarebbero due ipotesi per la maturità e altrettante per gli esami di terza terza media, a seconda che si torni in classe il 18 maggio o non si torni fino a settembre.

Rientro il 18 maggio: maturità 2020: una prova nazionale di italiano e la seconda prova sarà preparata dalla commissione interna.

Rientro a settembre: per la maturità ci sarà un’unica prova orale anche telematica. Per l’esame di terza media: niente esame di terza media e solo valutazione dei professori

Gli studenti saranno tutti promossi all’anno successivo.

4500 nuovi professori inseriti nella scuola

4.500 posti liberati da quota 100 saranno occupati da professori vincitori di concorso o presenti nelle graduatorie ad esaurimento, che non hanno potuto occupare questi posti lo scorso settembre perché non erano stati messi a disposizione.