“Apnea” è il singolo d’esordio di Gabriele

Da venerdì 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “APNEA”, il primo singolo di GABRIELE già disponibile sulle piattaforme digitali dal 5 luglio.

“Apnea”, brano finalista al Fatti Sentire Festival 2024 che verrà trasmesso su Rai 2 giovedì 11 luglio, racconta come a volte nella vita si debba trattenere il respiro per non cadere. La canzone esprime tutta la rabbia dell’artista e la necessità di allontanarsi da tutto perché l’aria intorno a lui non gli faceva bene. Si sentiva soffocato dalle circostanze e dalle persone intorno a lui. Scrivere questa canzone è stato come liberarsi da un peso, come se finalmente potesse prendere un respiro profondo dopo essere stato in apnea per troppo tempo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Scrivere per me è stato inizialmente un modo per far trascorrere il tempo, in pandemia. Poi è diventata un’esigenza, un modo (forse l’unico) per comunicare, per raccontare agli altri e a me stesso i miei mondi interiori. Molti sono ancora da scoprire. Oggi mi ritrovo qui, con tanti fogli pieni di parole, pronte per essere condivise…È con grande gioia, annuncio che il mio primo singolo “APNEA” verrà distribuito da Sony Music. Questo traguardo rappresenta un punto importante nel mio percorso artistico e sono profondamente grato a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto lungo questa avventura.

Desidero ringraziare di cuore Rory Di Benedetto per aver curato magistralmente la produzione e per aver creduto fermamente in questo progetto. Un sincero ringraziamento va anche alla mia insegnante Alessandra Alessi, la cui dedizione e impegno incessante sono stati fondamentali per la mia crescita artistica. La sua fiducia in me è stata una fonte di grande ispirazione.

Questo è solo l’inizio di un percorso promettente e sono certo che sentirete parlare di me ancora a lungo. Il viaggio è appena cominciato!”

Il videoclip di “Apnea” è un semplice lyric video che presenta immagini in loop, ricollegabili alla sensazione di apnea che a volte la vita ci impone, dove per non cadere bisogna a volte trattenere il fiato per poi lasciarsi andare ad un respiro profondo e liberarsi di tutte le negatività.

Guarda il video lyric su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vmfG3N_OKho

Biografia

GABRIELE, nato nel 2005, si avvicina alla musica sin da giovanissimo, sviluppando una precoce sensibilità artistica.

La sua passione per la musica si è manifestata in tenera età, ma è solo con il tempo che ha scoperto il suo amore per la scrittura, che lo ha portato a esplorare nuovi orizzonti creativi.

Scrive non solo per se stesso, nel tempo migliora la sua penna e scrive anche per altri.

Da tre anni, GABRIELE studia canto, affinando la sua tecnica vocale e migliorando costantemente le sue performance.

La formazione in accademia non si limita allo studio individuale della tecnica ma prevede delle masterclass di formazione, tra le più importanti: la masterclass di scrittura

con Rory di Benedetto (autore multiplatino), la masterclass di discografia con Tanchis (Warner Itslis) e la recente esperienza di formazione e ascolti con Falso Nueve (Sugar).

Tra le sue esperienze più significative, spicca la partecipazione al concorso musicale “Fatti Sentire” in onda su Rai 2 il 11/06/2024, dove è riuscito a distinguersi arrivando tra i primi sette finalisti, portando “Apnea” il suo primo progetto musicale tramite la Dmb Managment & Production in distribuzione Sony Music Italia.

Con una combinazione di talento, passione per la scrittura e un impegno costante nello studio del canto, GABRIELE continua a crescere come artista, pronto a provare a lasciare un segno nel panorama musicale italiano.

“Apnea” è il singolo d’esordio di Gabriele disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 luglio e in rotazione radiofonica da venerdì 12 luglio 2024.

