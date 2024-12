Antonella Ruggiero in concerto a Milano: nuova location per un evento imperdibile

Il concerto di Antonella Ruggiero, intitolato “Sacrarmonia” e inserito nel programma de La Musica dei Cieli, cambia location per rispondere alla grande richiesta di biglietti. L’evento, inizialmente previsto presso l’Abbazia di Morimondo, si terrà ora alla Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso a Milano, in via Osoppo 2. La nuova data è fissata per domenica 22 dicembre 2024, con ingresso alle ore 16:00.

Un’esperienza musicale unica La decisione di spostare l’evento è stata presa per garantire a un pubblico più ampio la possibilità di assistere a questa straordinaria performance. La Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, nota per la sua acustica eccellente, offrirà un ambiente perfetto per le note evocative di Antonella Ruggiero, che porterà in scena un viaggio musicale tra sacro e contemporaneo.

Informazioni per i partecipanti I biglietti acquistati per la precedente location rimangono validi per la nuova data e luogo. Per chi desiderasse richiedere un rimborso, sarà possibile farlo entro e non oltre giovedì 19 dicembre tramite i siti ufficiali www.rimborsi-ticketone.it e Lamusicadeicieli.it.

Non perdere l’occasione di vivere un concerto che promette emozioni intense e un’atmosfera unica. Antonella Ruggiero saprà trasportarti in un universo sonoro indimenticabile.

