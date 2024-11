Another Planet: l’EP d’esordio del pianista Marco Pritoni tra emozione e introspezione

Pubblicità

Condividi

La nascita di Another Planet: il debutto solista di Marco Pritoni

Con l’EP “Another Planet”, il pianista Marco Pritoni si lancia in un nuovo progetto solista, esplorando la musica come veicolo di emozioni profonde. Questo lavoro rappresenta l’evoluzione naturale della sua carriera, iniziata nel 2023 con il singolo “May of Sorrow”. Quest’ultimo, nato durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, è stato creato con uno scopo benefico, e il suo successo ha spianato la strada per brani come “Red Autumn Leaves” e “Little Floating Fairies”.

Un racconto senza parole: il potere del pianoforte

In questo EP, Marco ha voluto raccogliere i suoi tre singoli precedenti, arricchendoli con altre cinque tracce inedite, tra cui “An Enchanted Mind”, “The Invisible Fountain” e “The Short Novel”. Lo stile richiama i lavori più classici di Ludovico Einaudi, dove il pianoforte, protagonista indiscusso, riesce a trasmettere emozioni pure, senza la necessità di parole.

Pubblicità

Atmosfere delicate e mondi fantastici

Con arrangiamenti delicati e arpeggi che fluttuano leggeri, le tracce di “Another Planet” evocano atmosfere suggestive in cui natura e fantasia si fondono. Le sonorità magnetiche e struggenti guidano l’ascoltatore in un viaggio catartico, invitandolo a lasciarsi trasportare e a riempire liberamente lo spazio tra le note.

Emozioni in musica: tra reale e immaginario

Ogni brano di questo EP è un percorso sonoro che lascia ampio spazio all’interpretazione. Con ritmo e accenti che danzano tra gli accordi, Marco Pritoni riesce a trasmettere tutta la sua emozione, regalando a chi ascolta uno sguardo sulla sua visione, a volte reale e altre volte immaginaria.

Hai ascoltato l’EP di Marco Pritoni? Lascia il tuo commento nel form in basso per condividere le tue impressioni su questo viaggio musicale.